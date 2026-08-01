Atp Washington, Musetti eliminato ai quarti da Jodar

Si ferma contro Rafael Jodar il cammino di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Washington, che segnava il suo ritorno alle gare. L'azzurro perde ai quarti di finale contro lo spagnolo, il quale si aggiudica la sfida in rimonta per 1-6 6-1 6-4 in quasi 2 ore di gioco. Un torneo comunque positivo per l'ex top 10 che aveva superato al primo turno Matteo Arnaldi e agli ottavi Aleksandar Vukic a oltre due mesi e mezzo dall'infortunio che lo aveva costretto a saltare sia Parigi che Wimbledon. Jodar, numero 24 del ranking, sfiderà in semifinale Alejandro Tabilo, che ha battuto la seconda testa di serie, Ben Shelton, col punteggio di 4-6 7-5 6-4.

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