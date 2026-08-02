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domenica 2 agosto 2026
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Sinner si rilassa a Monaco: prima in selfie con un tifoso, poi parte con la Ferrari 812 Competizione

Il numero uno al mondo, dopo la decisione di rinunciare al Masters 1000 di Montreal, farà il suo ritorno in campo a Cincinnati. Intanto c'è un video che gira sui social diventato virale in un istante
2 min
Tagsjannik sinner

Jannik Sinner continua a preparare il suo ritorno in campo. Il numero uno al mondo, dopo il trionfo a Wimbledon, ha preso la decisione di rinunciare al Masters 1000 di Montreal, per tornare alle gare direttamente a Cincinnati, torneo che vedrà anche il rientro di Carlos Alcaraz. In Ohio il cinque volte campione Slam dovrà difendere la finale raggiunta lo scorso anno, così come dovrà fare allo US Open, ultimo Slam della stagione il cui tabellone principale prenderà il via il 30 agosto.

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