Berrettini-Navone, primo turno Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini è pronto al rientro in campo dopo l'eliminazione rimediata al terzo turno di Wimbledon . Il tennista romano, che ha preparato sul cemento di Montecarlo la stagione sul veloce americano, farà il suo esordio al Masters 1000 di Montreal contro Mariano Navone , avversario che ha battuto in entrambi i precedenti a livello Atp. Nella passata edizione del torneo del Canada, disputata a Toronto, l'azzurro fu costretto al forfait. Una scelta precauzionale legata alla gestione della programmazione fisica.

Berrettini-Navone, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Navone, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montreal, è in programma domenica 2 agosto come secondo match sul Center Court al termine di Kovacevic-Borges, al via dalle ore 17:00.

I precedenti tra Berrettini e Navone

Berrettini ha vinto entrambi i precedenti con Navone a livello di circuito maggiore, l'ultimo dei quali andato in scena al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo dello scorso anno.

Berrettini-Navone, dove vederla in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montreal, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE –$ 1.151.420 (1000 punti)