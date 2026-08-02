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domenica 2 agosto 2026
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Berrettini-Navone, primo turno Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista romano torna in campo dopo l'eliminazione al terzo turno di Wimbledon: lo scorso anno non prese parte al torneo del Canada
2 min
TagsMatteo Berrettinimasters 1000 montreal

Matteo Berrettini è pronto al rientro in campo dopo l'eliminazione rimediata al terzo turno di Wimbledon. Il tennista romano, che ha preparato sul cemento di Montecarlo la stagione sul veloce americano, farà il suo esordio al Masters 1000 di Montreal contro Mariano Navone, avversario che ha battuto in entrambi i precedenti a livello Atp. Nella passata edizione del torneo del Canada, disputata a Toronto, l'azzurro fu costretto al forfait. Una scelta precauzionale legata alla gestione della programmazione fisica.

Berrettini-Navone, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Navone, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montreal, è in programma domenica 2 agosto come secondo match sul Center Court al termine di Kovacevic-Borges, al via dalle ore 17:00.

I precedenti tra Berrettini e Navone

Berrettini ha vinto entrambi i precedenti con Navone a livello di circuito maggiore, l'ultimo dei quali andato in scena al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo dello scorso anno.

Berrettini-Navone, dove vederla in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montreal, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti) 

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE –$ 1.151.420 (1000 punti)

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