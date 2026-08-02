Berrettini-Navone diretta Masters 1000 Montreal: segui la sfida del primo turno. Tennis oggi LIVE

Dopo le incoraggianti prestazioni prima al Roland Garros e poi a Wimbledon, torna in campo a distanza di settimane Matteo Berrettini , che in queste settimane si è preparato per i tornei sul cemento americano. Al Masters 1000 di Montreal l'occasione è ghiotta per il romano, vista l'assenza dei 'GOAT' Sinner, Djokovic e ancora di Alcaraz , che all'ultimo ha fatto slittare il suo rientro alla prossima tappa di Cincinnati. Primo turno che dovrebbe essere alla portata dell'azzurro, contro l'argentino Mariano Navone , sempre battuto nei precedenti, ottenuti tutti però sulla terra battuta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

19:17

Pioggia battente su Montreal: spalti deserti

Rispettate le previsioni meteo che hanno portato alla sospensione del match tra Kovacevic e Borges: pioggia battente su Montreal ora e spalti deserti. Se però saranno rispettate fino in fondo, dovrebbe trattarsi di uno scroscio.

18:55

Rischia di slittare non di poco Berrettini-Navone: stop per pioggia

Sospesa per rischio pioggia la sfida tra Kovacevic e Borges, con il portoghese avanti 5-2 e quindi vicino a trascinare il match al terzo set. Slitterà non di poco Berrettini-Navone.

18:50

Berretini-Navone, i precedenti dicono Matteo, ma...

Berrettini e l'argentino Navone hanno già incrociato le racchette in tre occasioni, con Matteo che si è sempre imposto sull'argentino. I successi del romano però sono arrivati tutti sulla terra battuta, quindi un margine di incertezza sul cemento resta, fermo restando il pronostico sbilanciato a favore dell'azzurro.

18:40

L'assenza dei big uno stimolo in più per Berrettini

Al Masters 1000 di Montreal hanno rinunciato Sinner, Djokovic e anche Alcaraz, che all'ultimo ha deciso di far slittare il suo rientro a Cincinnati: occasione ghiotta per Berrettini di fare strada nel torneo canadese, migliorare il suo Ranking Atp e riprendersi la ribalta in un grande torneo.

18:30

Berrettini torna in campo dopo Wimbledon

Dopo l'uscita di scena da Wimbledon, sconfitto nel terzo turno al quinto set da Dimitrov, la scelta di Berrettini è stata mirata proprio ai tornei sul cemento americano. Una lunga pausa che, una volta tanto, non è stata causata da un infortunio, anzi. Matteo si è diviso tra allenamenti e 'night-life' con la sua nuova fiamma, la dj Peggyt Gou, grande amica di Carlos Alcaraz.

18:20

Il via dopo Kovacevic-Borges

Berrettini e Navone si sfideranno al termine del primo match sul centrale di Montreal che vede di fronte l'americano Kovacevic e il portoghese Borges, con lo statuintense avanti 1-0 dopo un combattutissimo set, risolto al tie-break.

18:15

Berretini-Navone, come seguirla in tv e streaming

Dopo aver raggiunto i quarti a Wimbledono ed essersi preparato al cemento americano in queste settimane, riparte da Montreal la corsa di Matteo Berrettini, che sfida Mariano Navarro per il primo turno del Masters 1000 canadese. Ecco come seguirla in tv e streaming

Center Court - Montreal (Canada)