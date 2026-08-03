Auger Aliassime e la proposta che scatena le critiche: "Sinner e Alcaraz assenti? Forse si potrebbe..."
Per il secondo anno consecutivo il Masters 1000 del Canada ha fatto parlare di sé ancora prima che iniziasse. Il motivo? I numerosi ritiri, specialmente da parte dei big. E se quello di Novak Djokovic non fa notizia - la sua ultima partecipazione risale al 2018 -, fanno invece più rumore quelli di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Neppure la settimana extra a separare il torneo da Wimbledon (l'anno scorso erano due, quest'anno tre) ha fatto sì che alcuni dei migliori giocatori al mondo decidessero di partecipare, perciò il tema è sicuramente destinato a tenere banco anche per il futuro. Chi si è espresso in merito è stato l'idolo di casa, Felix Auger-Aliassime, che alla vigilia del Masters 1000 di Montreal ha detto la sua riguardo le pesanti assenze.
La proposta di Auger-Aliassime
"Allo stato attuale ci sono tante discussioni con l'ATP e con gli organizzatori dei tornei per capire come comportarsi" ha spiegato il canadese. Per poi proseguire: "Sono presenti svariate idee sul tavolo al fine di trovare un equilibrio: da un lato bisogna proteggere i giocatori, dall'altro tutelare i tornei". Auger-Aliassime non si è voluto sbilanciare, tuttavia ha menzionato un'ipotesi all'apparenza più accreditata delle altre: "Una delle proposte è quella di non consentire ai tennisti di saltare lo stesso torneo per due stagioni consecutive. Vedremo cosa succederà in futuro".