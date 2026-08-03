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lunedì 3 agosto 2026
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Auger Aliassime e la proposta che scatena le critiche: "Sinner e Alcaraz assenti? Forse si potrebbe..." 

Il tennista canadese ha svelato che, in virtù dei tanti ritiri dei big nei tornei più importanti, sono in corso delle discussioni tra le parti per capire il da farsi
2 min
TagsFelix Auger-Aliassimejannik sinnerCarlos Alcaraz

Per il secondo anno consecutivo il Masters 1000 del Canada ha fatto parlare di sé ancora prima che iniziasse. Il motivo? I numerosi ritiri, specialmente da parte dei big. E se quello di Novak Djokovic non fa notizia - la sua ultima partecipazione risale al 2018 -, fanno invece più rumore quelli di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Neppure la settimana extra a separare il torneo da Wimbledon (l'anno scorso erano due, quest'anno tre) ha fatto sì che alcuni dei migliori giocatori al mondo decidessero di partecipare, perciò il tema è sicuramente destinato a tenere banco anche per il futuro. Chi si è espresso in merito è stato l'idolo di casa, Felix Auger-Aliassime, che alla vigilia del Masters 1000 di Montreal ha detto la sua riguardo le pesanti assenze.

La proposta di Auger-Aliassime

"Allo stato attuale ci sono tante discussioni con l'ATP e con gli organizzatori dei tornei per capire come comportarsi" ha spiegato il canadese. Per poi proseguire: "Sono presenti svariate idee sul tavolo al fine di trovare un equilibrio: da un lato bisogna proteggere i giocatori, dall'altro tutelare i tornei". Auger-Aliassime non si è voluto sbilanciare, tuttavia ha menzionato un'ipotesi all'apparenza più accreditata delle altre: "Una delle proposte è quella di non consentire ai tennisti di saltare lo stesso torneo per due stagioni consecutive. Vedremo cosa succederà in futuro".

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