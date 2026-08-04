Bertolucci e la proposta per evitare le sospensioni: "Maltempo? Un tetto coperto, oppure..."

Il Masters 1000 di Montreal non è affatto cominciato sotto i migliori auspici. Le prime due giornate sono state infatti caratterizzate dal maltempo che ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma, posticipando numerosi match. Nella giornata di domenica se ne sono completati solamente due, mentre lunedì finalmente la pioggia ha dato un po' di tregua e molti (ma non tutti) incontri di primo turno sono volti al termine. Quanto accaduto non ha fatto altro che riaccendere il dibattito in merito alla necessità di almeno un campo al coperto per quanto riguarda i tornei principali. Con il nuovo format dei Masters 1000, ora spalmati su due settimane, non c'è più da preoccuparsi di non riuscire a finire in tempo i match, magari costringendo i giocatori a disputare due partite nello stesso giorno. Fatto sta che si tratta di un tema da affrontare: ad esprimersi in merito è stato Paolo Bertolucci.