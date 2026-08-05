Atp Montreal, Darderi vola al terzo turno. Eliminati Cobolli e Sonego all'esordio
MONTREAL (CANADA) - Luciano Darderi stacca il pass per il terzo turno del 'National Bank Open presented by Rogers', il Masters 1000 canadese - sesto stagionale - di scena a Montreal, in Canada. Numero 22 del mondo e testa di serie numero 19, l'azzurro supera all'esordio il canadese Gabriel Diallo, costretto al ritiro per un infortunio alla gamba sinistra quando era sotto 4-6, 3-2. Darderi raggiunge così il terzo turno di un Masters 1000 per la quinta volta in carriera, la seconda sul duro. Ora l'italo-argentino scenderà in campo contro Shang Juncheng, ex top 50 oggi numero 281 del mondo, primo cinese al terzo turno nella storia del torneo, che non ha mai affrontato finora in carriera. Frenato da tanti infortuni, a Montreal sta mostrando il suo tennis migliore ottenendo contro Andrey Rublev (n.16 Atp) una delle vittorie più memorabili della sua carriera. Ha annullato cinque match point prima di sorprendere il finalista dell'edizione 2024, capace di salire fino alla Top 5 nel ranking Atp nel 2021, 7-5, 4-6 7-6 (5) il risultato dopo due ore e 44 minuti di gioco, conquistando così la quinta vittoria in carriera contro un Top 20.
Atp Montreal, eliminati Cobolli e Sonego. Oggi tocca a Musetti e Arnaldi
Subito eliminato tennista romano, numero 9 Atp e sesto favorito del seeding, battuto 7-6 (5), 7-6 (2) in due ore e 10' dal tedesco Yannick Hanfmann, numero 57, che mai prima d'ora aveva battuto un Top 10 sul duro. Cobolli, finalista all'ultima edizione del Roland Garros, puntava a diventare il secondo italiano a raggiungere le dieci vittorie stagionali sul duro dopo Jannik Sinner. Niente da fare anche per Lorenzo Sonego che si arrende a Tallon Griekspoor: l'olandese, numero 69 Atp, si impone all'esordio nel torneo col punteggio di 7-6 (5), 7-5 dopo un'ora e 52' di partita. Oggi invece (mercoledì 5 agosto), nel tardo pomeriggio italiano, tocca a Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, entrambi bye al primo turno: il tennista carrarino, n.13 del mondo e 11° testa di serie del tabellone, sfida al debutto il colombiano Nicolas Mejia (n.129 Atp), mentre il tennista sanremese, n.35 del ranking mondiale e 30° giocatore del seeding, fa il suo esordio contro l'ungherese Fabian Marozsan (n.61 Atp).
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