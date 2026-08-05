Atp Montreal, Darderi vola al terzo turno. Eliminati Cobolli e Sonego all'esordio

MONTREAL (CANADA) - Luciano Darderi stacca il pass per il terzo turno del ' National Bank Open presented by Rogers ', il Masters 1000 canadese - sesto stagionale - di scena a Montreal , in Canada . Numero 22 del mondo e testa di serie numero 19, l'azzurro supera all'esordio il canadese Gabriel Diallo , costretto al ritiro per un infortunio alla gamba sinistra quando era sotto 4-6, 3-2 . Darderi raggiunge così il terzo turno di un Masters 1000 per la quinta volta in carriera, la seconda sul duro. Ora l'italo-argentino scenderà in campo contro Shang Juncheng , ex top 50 oggi numero 281 del mondo, primo cinese al terzo turno nella storia del torneo, che non ha mai affrontato finora in carriera. Frenato da tanti infortuni , a Montreal sta mostrando il suo tennis migliore ottenendo contro Andrey Rublev (n.16 Atp) una delle vittorie più memorabili della sua carriera . Ha annullato cinque match point prima di sorprendere il finalista dell'edizione 2024, capace di salire fino alla Top 5 nel ranking Atp nel 2021, 7-5, 4-6 7-6 (5) il risultato dopo due ore e 44 minuti di gioco, conquistando così la quinta vittoria in carriera contro un Top 20.

Atp Montreal, eliminati Cobolli e Sonego. Oggi tocca a Musetti e Arnaldi

Subito eliminato tennista romano, numero 9 Atp e sesto favorito del seeding, battuto 7-6 (5), 7-6 (2) in due ore e 10' dal tedesco Yannick Hanfmann, numero 57, che mai prima d'ora aveva battuto un Top 10 sul duro. Cobolli, finalista all'ultima edizione del Roland Garros, puntava a diventare il secondo italiano a raggiungere le dieci vittorie stagionali sul duro dopo Jannik Sinner. Niente da fare anche per Lorenzo Sonego che si arrende a Tallon Griekspoor: l'olandese, numero 69 Atp, si impone all'esordio nel torneo col punteggio di 7-6 (5), 7-5 dopo un'ora e 52' di partita. Oggi invece (mercoledì 5 agosto), nel tardo pomeriggio italiano, tocca a Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, entrambi bye al primo turno: il tennista carrarino, n.13 del mondo e 11° testa di serie del tabellone, sfida al debutto il colombiano Nicolas Mejia (n.129 Atp), mentre il tennista sanremese, n.35 del ranking mondiale e 30° giocatore del seeding, fa il suo esordio contro l'ungherese Fabian Marozsan (n.61 Atp).