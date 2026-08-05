Musetti-Mejia, secondo turno Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo debutto nel Masters 1000 di Montreal. Accreditato dell'undicesima testa di serie, ha beneficiato di un bye ed entrerà in gioco direttamente al secondo turno: lo farà contro il colombiano Nicolas Mejia, numero 129 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il carrarino, rientrato la scorsa settimana a Washington dopo un lungo stop e apparso in buone condizioni (si è arreso solamente a Rafa Jodar nei quarti), partirà nettamente favorito. Guai però a sottovalutare il rivale, che a 26 anni sta vivendo il miglior momento di forma della sua carriera e, dopo l'exploit a Wimbledon (partendo dalle qualificazioni si era spinto fino al secondo turno del main draw), si è ripetuto in Canada, sconfiggendo al debutto un avversario ostico come Martin Landaluce.