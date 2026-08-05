Musetti-Mejia, secondo turno Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo debutto nel Masters 1000 di Montreal. Accreditato dell'undicesima testa di serie, ha beneficiato di un bye ed entrerà in gioco direttamente al secondo turno: lo farà contro il colombiano Nicolas Mejia, numero 129 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il carrarino, rientrato la scorsa settimana a Washington dopo un lungo stop e apparso in buone condizioni (si è arreso solamente a Rafa Jodar nei quarti), partirà nettamente favorito. Guai però a sottovalutare il rivale, che a 26 anni sta vivendo il miglior momento di forma della sua carriera e, dopo l'exploit a Wimbledon (partendo dalle qualificazioni si era spinto fino al secondo turno del main draw), si è ripetuto in Canada, sconfiggendo al debutto un avversario ostico come Martin Landaluce.
Musetti-Mejia, quando si gioca il match
La sfida tra Lorenzo Musetti e Nicolas Mejia, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal, è in programma mercoledì 5 agosto sul Rogers Court dalle 17:00 ore italiane.
I precedenti tra Musetti e Mejia
I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera. Quello di Montreal sarà il loro primo match.
Musetti-Mejia, dove vederla in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Montreal, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)
TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE –$ 1.151.420 (1000 punti)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS