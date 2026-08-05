Atp Montreal, Musetti parte bene: vittoria in due set contro Mejia al debutto

Esordio vincente nel Masters 1000 di Montreal per Lorenzo Musetti, che dopo due ore e 7 minuti ha mandato al tappeto il colombiano Nicolas Mejia (numero 129 del mondo) e si è qualificato per il terzo turno. 7-6 6-2 il punteggio in favore del carrarino, bravo a portare a casa un match a due facce: il primo set è stato estremamente equilibrato e si è deciso solo al tie-break, vinto per 10-8 da Musetti; il secondo si è invece rivelato a senso unico e l'azzurro l'ha portato a casa con più agio. Ancora buone sensazioni per Lorenzo, rientrato la scorsa settimana a Washington dopo un lungo stop (era fermo da Roma) e capace di toccare quota 10 vittorie stagionali sul cemento. L'azzurro, che per la terza volta stagione ha raggiunto il terzo turno in un Masters 1000 (c'era già riuscito a Madrid e Roma), attende ora il vincente della sfida tra Rafa Jodar e Corentin Moutet.