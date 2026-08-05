Atp Montreal, Musetti parte bene: vittoria in due set contro Mejia al debutto
Esordio vincente nel Masters 1000 di Montreal per Lorenzo Musetti, che dopo due ore e 7 minuti ha mandato al tappeto il colombiano Nicolas Mejia (numero 129 del mondo) e si è qualificato per il terzo turno. 7-6 6-2 il punteggio in favore del carrarino, bravo a portare a casa un match a due facce: il primo set è stato estremamente equilibrato e si è deciso solo al tie-break, vinto per 10-8 da Musetti; il secondo si è invece rivelato a senso unico e l'azzurro l'ha portato a casa con più agio. Ancora buone sensazioni per Lorenzo, rientrato la scorsa settimana a Washington dopo un lungo stop (era fermo da Roma) e capace di toccare quota 10 vittorie stagionali sul cemento. L'azzurro, che per la terza volta stagione ha raggiunto il terzo turno in un Masters 1000 (c'era già riuscito a Madrid e Roma), attende ora il vincente della sfida tra Rafa Jodar e Corentin Moutet.
Il racconto del match
Nel primo set Musetti ha tenuto il servizio quasi sempre in maniera agevole, rischiando solamente nell'ottavo game, quando ha dovuto annullare una palla break. Molto più sofferti i turni del colombiano, chiamato a fronteggiare ben quattro chance di break. Giunti al tie-break - inaugurato da una pessima chiamata dell'arbitro, prontamente corretta dopo la richiesta di Var dell'italiano -, a spuntarla è stato Lorenzo al quinto set point. Dopo un'ora e mezza ad altissimo livello, per Mejia è arrivato un calo fisiologico e nel secondo parziale è apparso in grande difficoltà. Ha conquistato ai vantaggi gli unici due game vinti - dopo aver annullato un totale di quattro palle break -, ma Musetti è stato chiaramente superiore e ha meritato il passaggio del turno.
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