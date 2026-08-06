Fonseca boccia la proposta di Djokovic: "Lo dice perché sta invecchiando, il set deve essere di 6 game"

Uno dei temi attualmente più dibattuti nel tour è la rivoluzione chiesta da Novak Djokovic, che in una recente intervista ha sottolineato come il tennis abbia bisogno di strizzare l'occhio alle nuove generazioni. Secondo il serbo, le partite dovrebbero durare intorno alle due ore, motivo per cui innanzitutto andrebbe cambiato il format di punteggio. Lui ha proposto quello adottato alle Next Gen Atp Finals, vale a dire set da 4 game invece che da 6. Ha inoltre aggiunto che andrebbe eliminato anche il vantaggio sul 40-40. Le sue dichiarazioni hanno diviso l'opinione pubblica e anche i suoi colleghi. Ben Shelton, ad esempio, si è mostrato favorevole; Coco Gauff, di contro, è stata molto più critica. In occasione del Masters 1000 di Montreal è stato chiesto un parere anche a Joao Fonseca: ecco cosa ha avuto da dire.