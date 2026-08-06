Darderi vince in rimonta e approda gli ottavi di finale a Montreal

L'azzurro si impone al terzo set sul cinese Shang e ora affronterà uno tra Borges e Hanfmann

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Pubblicato il 06.08.2026, 22:52

Atp MontrealDarderisinnerdjokovicAlcaraz

Luciano Darderi approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal e lo fa dopo essersi scrollato di dosso il cinese Juncheng Shang ed il peso di dover rappresentare ancora l'Italia nel torneo canadese al prossimo turno, dopo le premature eliminazioni di Cobolli e Sonego.

Magistrale il cambio di marcia di Darderi

Nel primo set della sfida, Darderi ha subito la possibilità di indirizzare il match con due palle break a favore, ma finisce per essere beffato dall'unica palla break per Shang, che si impone per 6-4. Arriva poi il cambio di marcia dell'azzurro, che domina il secondo parziale, imponendosi per 6-1 e che comanda il terzo, chiudendo con il 6-4 che gli consegna il match e la sfida agli ottavi di finale del Masters 1000 canadese contro il vincente della sfida tra Nuno Borges e Yannick Hanfmann.

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