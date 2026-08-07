Stop per Musetti a Montreal: eliminato ancora una volta da Jodar

Cambia il luogo, ma non il risultato finale. Lorenzo Musetti viene sconfitto da Rafa Jodar per la seconda settimana di fila e deve salutare al terzo turno il Masters 1000 di Montreal . 6-4 6-3 il punteggio del match in Canada, durato poco più di un'ora e mezza e meno equilibrato rispetto a quello di sei giorni prima nei quarti dell'ATP 500 di Washington , vinto dallo spagnolo in tre set (1-6 6-1 6-4). Indubbiamente una superficie come il cemento favorisce Jodar e inoltre va considerato che il carrarino è rientrato da poco dopo un lungo stop. Fatto sta che il match si è rivelato nel complesso combattuto, anzi - nonostante la sconfitta - in alcuni frangenti è stato Musetti a dare l'impressione di essere leggermente superiore. Il prossimo appuntamento per Lorenzo , che dovrebbe restare in top 15 a fine torneo, sarà il Masters 1000 di Cincinnati . E se da un lato c'è il desiderio di prendersi la rivincita contro Jodar, dall'altro c'è anche l'auspicio di non incontrarlo nei primi turni visto l'altissimo livello a cui si sta esprimendo.

Il racconto della partita

Il primo allungo l'ha messo a segno Musetti, capace di issarsi subito sul 2-0. L'avversario ha però reagito prontamente con il controbreak e il set è filato via liscio. A fare la differenza, di fatto, è stato l'ottavo game, in cui Lorenzo non ha trasformato due palle break per andare a servire per il set. Dopo le chance mancate si è improvvisamente spenta la luce e Jodar ha conquistato undici punti consecutivi, incassando la frazione per 6-4. Nel secondo parziale, invece, è stata l'incredibile qualità in risposta di Jodar a rivelarsi decisiva. Pur mettendo in campo il 66% di prime, Lorenzo ha vinto meno di 2 punti su 5 con la prima e ha subito ben quattro break. Per fortuna lui stesso è riuscito a metterne a segno due, rendendo il passivo meno pesante, ma il 6-3 finale ha comunque sancito la vittoria dello spagnolo.