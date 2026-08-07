Paolini salta Cincinnati: l’annuncio di Jasmine sui social, il rientro slitta

"Abbiamo deciso che non sarò neanche a Cincinnati. Dopo la finale raggiunta lo scorso anno non vedevo l'ora di tornare, ma ora la priorità è essere pronta al 100% per gli Us Open e il resto della stagione. Grazie per il sostegno". Con questo messaggio pubblicato sui social, Jasmine Paolini ha reso noto che non sarà ai nastri di partenza del Wta 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Terzo forfait consecutivo per l'azzurra, ferma da Wimbledon, che a causa di un problema al piede aveva già dovuto saltare il Wta 500 di Washington e il Wta 1000 di Toronto. A questo punto diventa in dubbio anche la sua presenza allo Us Open, torneo al quale arriverebbe con una preparazione insufficiente. Non che sia un problema dato che a Wimbledon ha raggiunto i quarti pur avendo disputato un solo torneo sull'erba nelle settimane precedenti, fatto sta che non è la situazione ideale.