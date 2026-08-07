Paolini salta Cincinnati: l’annuncio di Jasmine sui social, il rientro slitta
"Abbiamo deciso che non sarò neanche a Cincinnati. Dopo la finale raggiunta lo scorso anno non vedevo l'ora di tornare, ma ora la priorità è essere pronta al 100% per gli Us Open e il resto della stagione. Grazie per il sostegno". Con questo messaggio pubblicato sui social, Jasmine Paolini ha reso noto che non sarà ai nastri di partenza del Wta 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Terzo forfait consecutivo per l'azzurra, ferma da Wimbledon, che a causa di un problema al piede aveva già dovuto saltare il Wta 500 di Washington e il Wta 1000 di Toronto. A questo punto diventa in dubbio anche la sua presenza allo Us Open, torneo al quale arriverebbe con una preparazione insufficiente. Non che sia un problema dato che a Wimbledon ha raggiunto i quarti pur avendo disputato un solo torneo sull'erba nelle settimane precedenti, fatto sta che non è la situazione ideale.
Paolini, quante posizioni perde nel ranking
Attualmente numero 15 del mondo, Jasmine non difenderà i 650 punti conquistati lo scorso anno, quando si spinse fino in finale a Cincinnati, arrendendosi solo a Iga Swiatek. Di conseguenza, i 2774 punti che avrà al termine del Canadian Open diventeranno 2124 ed è già certa di perdere 5 posizioni. Nella migliore delle ipotesi sarà numero 20, ma c'è la possibilità che qualche altra giocatrice la superi in caso di exploit. Nella Race, invece, al momento è ventisettesima con 1194 punti, ma la sua presenza tra le prime 30 a fine Cincinnati è quantomeno a rischio. Poco male: ciò che davvero conta è recuperare fisicamente in modo da non compromettere gli ultimi mesi della stagione.
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