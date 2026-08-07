Montreal, Arnaldi da mangiarsi le mani: agli ottavi ci va Griekspoor

Arnaldi come Zverev, magra consolazione

Griekspoor si presentava in campo forte del successo sul favoritissimo Zverev, ma il serafico Arnaldi sembrava aver assorbito senza problemi il pronostico sfavorevole, vincendo in scioltezza il primo set per 6-3. Poi la crescita dell'olandese, capace di imporsi in rimonta con il punteggio di 6-4, 6-3.

I numeri di Arnaldi-Griekspoor, con rimpianto

Al termine di una sfida equilibrata, sono i numeri ad aumentare i rimpianti di Arnaldi, che ha chiuso con 10 ace contro i 4 di Griekspoor e con un doppio fallo in meno dell'avversario. L'olandese però si è meritatamente imposto a livello di continuità, con 79 punti a 74 e, soprattutto, trasformando 5 delle 9 palle break avute a disposizione.