Montreal, Arnaldi da mangiarsi le mani: agli ottavi ci va Griekspoor
Si mangia le mani e anche i gomiti Matteo Arnaldi, che esce di scena al terzo turno del Masters 1000 di Montreal, sconfitto in rimonta dall'olandese Griekspoor in tre set.
Arnaldi come Zverev, magra consolazione
Griekspoor si presentava in campo forte del successo sul favoritissimo Zverev, ma il serafico Arnaldi sembrava aver assorbito senza problemi il pronostico sfavorevole, vincendo in scioltezza il primo set per 6-3. Poi la crescita dell'olandese, capace di imporsi in rimonta con il punteggio di 6-4, 6-3.
I numeri di Arnaldi-Griekspoor, con rimpianto
Al termine di una sfida equilibrata, sono i numeri ad aumentare i rimpianti di Arnaldi, che ha chiuso con 10 ace contro i 4 di Griekspoor e con un doppio fallo in meno dell'avversario. L'olandese però si è meritatamente imposto a livello di continuità, con 79 punti a 74 e, soprattutto, trasformando 5 delle 9 palle break avute a disposizione.
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