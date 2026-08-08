Fonseca chiarisce, nessuna polemica con Djokovic: "Stavo scherzando!". E su Sinner...
Tra i giocatori che negli ultimi giorni hanno espresso la propria contrarietà alla rivoluzione nel tennis auspicata da Novak Djokovic c'è anche il brasiliano Joao Fonseca. Incalzato a Montreal dopo la vittoria all'esordio contro Stefanos Tsitsipas, il giovane talento nato a Rio de Janeiro aveva bocciato la proposta del serbo, sostenendo che accorciare i set da 6 a 4 game snaturasse l'essenza di questo sport quando invece bisognerebbe preservarne la tradizione. "L'ha detto perché sta invecchiando" aveva aggiunto Fonseca, riferendosi ai 39 anni di Nole. Ovviamente l'aveva detto in maniera scherzosa e col sorriso, senza voler assolutamente mancare di rispetto a una leggenda del tennis. Tuttavia non tutti hanno interpretato in questo modo le sue parole al punto che è stato costretto a fare una precisazione: "Stavo solo scherzando. È un dato di fatto che Novak stia invecchiando, anzi io avrei detto le stesse cose se fossi stato in lui. Penso che anche lui stesse scherzando".
"Io come Sinner? Credo che..."
Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo ai danni di Casper Ruud nel terzo turno in Canada, a Fonseca è stato chiesto anche di una serie di paragoni che negli ultimi anni sono stati fatti. In particolare, Joao è stato accostato al miglior tennista brasiiliano della storia, Guga Kuerten, e al numero uno al mondo, Jannik Sinner: "Sogno di essere come loro, ma al momento credo di non essere ancora uno di loro. Raggiungere anche solo la metà di quello che hanno ottenuto entrambi sarebbe un sogno, quindi cerco di concentrarmi sulla mia routine e su cosa posso fare per migliorare ogni giorno come atleta e come persona. Personalmente tento di rimanere sempre con i piedi per terra, come mi hanno insegnato i miei genitori".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS