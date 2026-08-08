Fonseca chiarisce, nessuna polemica con Djokovic: "Stavo scherzando!". E su Sinner...

Tra i giocatori che negli ultimi giorni hanno espresso la propria contrarietà alla rivoluzione nel tennis auspicata da Novak Djokovic c'è anche il brasiliano Joao Fonseca. Incalzato a Montreal dopo la vittoria all'esordio contro Stefanos Tsitsipas, il giovane talento nato a Rio de Janeiro aveva bocciato la proposta del serbo, sostenendo che accorciare i set da 6 a 4 game snaturasse l'essenza di questo sport quando invece bisognerebbe preservarne la tradizione. "L'ha detto perché sta invecchiando" aveva aggiunto Fonseca, riferendosi ai 39 anni di Nole. Ovviamente l'aveva detto in maniera scherzosa e col sorriso, senza voler assolutamente mancare di rispetto a una leggenda del tennis. Tuttavia non tutti hanno interpretato in questo modo le sue parole al punto che è stato costretto a fare una precisazione: "Stavo solo scherzando. È un dato di fatto che Novak stia invecchiando, anzi io avrei detto le stesse cose se fossi stato in lui. Penso che anche lui stesse scherzando".