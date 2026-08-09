Clamoroso al Wta di Toronto: Sabalenka eliminata dalla numero 19 Alexandrova

Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, è fuori dal Wta 1000 di Toronto . Il colpo di scena lo ha firmato la russa Ekaterina Alexandrova , n.19 del ranking e 16 del seeding, che ha battuto negli ottavi la tennista bielorussa 7-6(3) 4-6 6-4 dopo oltre due ore e mezza di partita. "Ho semplicemente cercato di giocare ogni singolo punto come se fosse l'ultimo perché contro di lei non si hanno molte occasioni durante la partita", ha detto la 31enne di Chelyabinsk nell'intervista in campo, che nei quarti di finale dovrà vedersela con Elina Svitolina, che ha avuto la meglio per 6-2 6-4 su Amanda Anisimova.

Alexandrova elimina Sabalenka: "Sono felicissima"

Alexandrova ha anche aggiunto in conferenza stampa: "Oggi ho avuto molte occasioni, ma ne ho concretizzate solo alcune. Onestamente, però, cercavo di non pensare al punteggio né ad altro. Volevo solo colpire la palla, tutto qui. Sono felicissima di aver vinto perché, dopo il secondo set, pensavo che l'opportunità mi fosse già sfuggita. Questa vittoria significa molto perché quest'anno è stato piuttosto difficile per me. Soprattutto dopo la scorsa stagione, che era stata davvero ottima. Forse le aspettative derivanti dall'anno scorso non mi hanno aiutata. Un successo come questo aiuta moltissimo a ritrovare la fiducia nel fatto che stai facendo la cosa giusta e che forse sei sulla strada giusta, che tutto ciò che stai facendo sta funzionando, quindi devi solo continuare così".