Darderi-Nakashima, quarti di finale Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
L'Italia continua a sognare nel Masters 1000 di Montreal. Nonostante l'assenza di Jannik Sinner e le eliminazioni premature di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, a qualificarsi per i quarti di finale è stato Luciano Darderi. C'era già riuscito sulla terra rossa del Foro Italico pochi mesi fa, ma mai in un 1000 sul cemento. Ha invece raggiunto questo nuovo traguardo in Canada, dove dopo i successi ai danni di Diallo e Shang è uscito vittorioso da una battaglia di quasi due ore e mezza contro il portoghese Nuno Borges, col punteggio di 4-6 6-3 7-5. Il suo prossimo rivale sarà lo statunitense Brandon Nakashima, 28^ testa di serie e reduce da un successo sofferto ai danni di Arthur Rinderknech. Sicuramente la superficie si sposa meglio con il gioco dell'americano, ma guai a sottovalutare le doti da lottatore di Darderi. Per l'azzurro sono già 30 le vittorie ottenute in stagione e ben 10 i quarti di finale raggiunti: è l'unico nel tour in doppia cifra.
Darderi-Nakashima, quando si gioca il match
Il match tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, è in programma lunedì 10 agosto sul Center Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Darderi e Nakashima
In parità i confronti diretti tra i due giocatori, entrambi andati in scena nel 2025. Luciano si era imposto in tre set sulla terra rossa di Amburgo, mentre lo statunitense aveva avuto la meglio per 2-0 sul cemento indoor di Vienna.
Darderi-Nakashima, dove vederla in tv
La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Montreal, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)
TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE –$ 1.151.420 (1000 punti)
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