Darderi-Nakashima, quarti di finale Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'Italia continua a sognare nel Masters 1000 di Montreal. Nonostante l'assenza di Jannik Sinner e le eliminazioni premature di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, a qualificarsi per i quarti di finale è stato Luciano Darderi. C'era già riuscito sulla terra rossa del Foro Italico pochi mesi fa, ma mai in un 1000 sul cemento. Ha invece raggiunto questo nuovo traguardo in Canada, dove dopo i successi ai danni di Diallo e Shang è uscito vittorioso da una battaglia di quasi due ore e mezza contro il portoghese Nuno Borges, col punteggio di 4-6 6-3 7-5. Il suo prossimo rivale sarà lo statunitense Brandon Nakashima, 28^ testa di serie e reduce da un successo sofferto ai danni di Arthur Rinderknech. Sicuramente la superficie si sposa meglio con il gioco dell'americano, ma guai a sottovalutare le doti da lottatore di Darderi. Per l'azzurro sono già 30 le vittorie ottenute in stagione e ben 10 i quarti di finale raggiunti: è l'unico nel tour in doppia cifra.