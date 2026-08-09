Sinner salta Cincinnati per un problema al ginocchio: l'annuncio ufficiale

È ufficiale la decisione di Jannik Sinner di ritirarsi dall' Open di Cincinnati . Il numero uno del mondo, dopo gli ultimi accertamenti al ginocchio, ha optato per la rinuncia al torneo dell'Ohio, sperando di recuperare al meglio in vista degli Us Open .

L'annuncio su Sinner arriva dagli organizzatori

Sono stati direttamente gli organizzatori del Masters 1000 di Cincinnati a dare l'annuncio del forfait di Sinner. Un post sul social X e un sentito e sincero augurio al campione italiano: "Jannik Sinner si è ritirato dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. In bocca al lupo al nostro campione del 2024 e non vediamo l'ora di rivederti l'anno prossimo!".

Ginocchio 'sovraccarico', ecco il perché della scelta di Sinner

Una notizia che non arriva inaspettata, dopo le ripetute visite di Jannik al J Medical di Torino e al Physioclinic di Milano. Le cure del fisiatra Gianluca Melegati hanno sortito il loro effetto, Sinner sta molto meglio con il ginocchio, che soffre di 'sovraccarico' da fatica, visto il gran numero di tornei inanellati fino al trionfo di Wimbledon. L'appuntamento con Flushing Meadeows però si avvicina e la scelta di Jannik sembra andare in quella direzione. LEGGI L'APPROFONDIMENTO