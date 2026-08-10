Tsitsipas e il simpatico siparietto dopo il ritiro di Sinner da Cincinnati

Dopo aver rinunciato al Masters 1000 di Montreal, Jannik Sinner salterà anche il torneo di Cincinnati. "Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo annunciare il ritiro dal Masters 1000 di Cincinnati - l'annuncio del numero uno al mondo -. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante il duro lavoro svolto con il mio team medico, devo accettare di non essere ancora pronto per competere. Ora mi sto concentrando sulla preparazione per lo US Open". E proprio il forfait dell'azzurro ha permesso a Stefanos Tsitsipas di accedere al main draw con il greco che sui suoi profili social ha ironizzato sull'inaspettata partecipazione al torneo dell'Ohio.