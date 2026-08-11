Masters 1000 Montreal, oggi i quarti Darderi-Nakashima: a che ora, canale, diretta tv

Lunedì da dimenticare per il Masters 1000 di Montreal . I due quarti di finale della parte bassa del tabellone che erano in programma nella sessione serale non si sono potuti disputare a causa della pioggia che si è abbattuta incessantemente sulla città del Quebec. Di conseguenza sono state posticipate a martedì le sfide Fils-Jodar e soprattutto Darderi-Nakashima . L'ultimo azzurro rimasto in tabellone avrebbe dovuto disputare il suo match nella notte italiana, invece scenderà in campo nella sessione diurna di martedì. L'obiettivo è centrare un'altra vittoria contro pronostico e regalarsi la seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000 , ma la prima sul cemento.

Darderi-Nakashima: data, orario, precedenti

La sfida tra Darderi e Nakashima, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, è in programma martedì 11 agosto sul Center Court alle 18:30 ore italiane. Si tratta del match che inaugura la giornata e precede l'incontro tra Rafa Jodar e Arthur Fils. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Nakashima, che si trova molto più a suo agio su una superficie come il cemento. Tuttavia Darderi ha raggiunto un picco più alto nella sua giovane carriera (ha debuttato in top 20, a differenza dell'americano) e sta facendo enormi progressi anche sul veloce. 1-1 i confronti diretti: Luciano ha trionfato sulla terra battuta di Amburgo, mentre Nakashima si è imposto in due set a Vienna, sul cemento indoor.

Dove vedere in tv Darderi-Nakashima

Il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile una diretta streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android. In caso di vittoria, Luciano si assicurerebbe il ritorno in top 20 - andando addirittura a sfiorare il suo best ranking di numero 16 - ma soprattutto si porterebbe al 14° posto nella Race, con l'ottavo posto (che vale la qualificazione alle ATP Finals di Torino) distante appena 225 punti.

Masters 1000 Montreal, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE –$ 1.151.420 (1000 punti)