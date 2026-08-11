Troppo Nakashima per Darderi, l'azzurro perde in due set e saluta Montreal

Non è stato un pomeriggio fortuna per Luciano Darderi che saluta Montreal ai quarti di finale, superato in due set da un solidissimo Nakashima. 6-2, 6-3 il risultato finale con l'italoargentino stanco e fuori fase nel primo set e più convincente nel secondo. L'errore letale è stato quello di non riuscire a sfruttare le tante palle break conquistate. Il Canada perde quindi l'ultimo rappresentante italiano ancora in gara. Nakashima sfiderà in semifinale il vincente del match tra Jodar e Fils.

Niente da fare per Darderi che nel secondo set è stato decisamente più convincente ma incapace di sfruttare le tante occasioni che ha costruito. Molto più cinico l'americano che, non perdendo mai il servizio e salvando sei palle break nell'incontro, conquista le semifinali a Montreal

Luciano perde di nuovo il servizio a zero e cede il primo set in soli 26 minuti. Fin qui in campo c'è stato praticamente solo l'americano, l'azzurro sembra molto stanco e scarico sulle gambe

Che peccato: Luciano ha a disposizione due palle break che non sfrutta e alla fine l'americano si salva con una discesa a rete da applausi che chiude il game a suo favore

19:05

Nakashima-Darderi 5-2

L'azzurro dà dei segnali di risveglio ma dall'altra parte Nakashima continua ad essere quasi inattaccabile al servizio

19:02

Nakashima-Darderi 4-2

Luciano tiene a zero il servizio e torna in corsa in questo primo set

18:58

Nakashima-Darderi 4-1

Per ora un match molto complicato per l'azzurro, travolto fin qui dalla solidità di un avversario molto più preciso, pulito e concentrato

18:57

Nakashima-Darderi 3-1: break per l'americano

Male l'azzurro che cede il proprio turno di servizio e concede il break all'avversario che ora può allungare. Alla fine del game Luciano, in un momento di rabbia, scaglia a terra la racchetta. Avvicinatosi poi all'arbitro ha poi riferito di un problema alla tensione delle corde della stessa racchetta

18:51

Nakashima-Darderi 2-1

L'americano continua a tenere con grande sicurezza il proprio turno di servizio e torna avanti nel punteggio in questo primo set

18:48

Nakashima-Darderi 1-1

L'azzurro lascia un 30 all'avversario ma grazie al servizio riesce a conquistare il primo game del match

18:44

Nakashima-Darderi 1-0

L'americano parte forte tenendo a zero il servizio e realizzando anche un ace

18:42

Nakashima-Darderi al via

Primo turno di battuta per lo statunitense, Luciano in risposta

18:34

Darderi e Nakashima entrano in campo

Cominciano i quarti di finale a Montreal: in campo l'azzurro e lo statunitense che ora cominceranno la fase di riscaldamento

18:24

Darderi a caccia del best ranking

Una vittoria di Luciano sarebbe fondamentale anche per il ranking: battere Nakashima vorrebbe dire avvicinare il best ranking: virtualmente 20° in classifica e mai oltre il 16° posto in carriera, un eventuale successo potrebbe portarlo fino alla 15ª posizione potenziale

17:49

Il piccolo (grande) record di Montreal

Ai quarti di finale di Montreal sono arrivati solo giocatori nati negli anni 2000: non era mai successo prima in un torneo ATP. Ad Estoril, tre settimane fa, sette degli otto giocatori approdati ai quarti erano nati negli anni 2000, con Andrey Rublev (1997) come unica eccezione

17:53

Darderi apre il programma di oggi sul Centrale

La sfida tra il nostro azzurro Darderi e lo statunitense Nakashima aprirà il programma del centrale di oggi a Montreal. Subito dopo il loro match andrà in scena la sfida, forse più attesa, tra Jodar e Fils. Gli ultimi due quarti di finale, sempre in programma oggi, saranno quelli Jakum Mensik-Ben Shelton e Daniel Merida-Learner Tien

17:45

La sfida in programma ieri, la pioggia ha cambiato i piani

Il quarto di finale tra Darderi e Nakashima (come quello tra Rafael Jodar e Arthur Fils) si sarebbe dovuto giocare nella serata canadese di lunedì (a notte fonda in Italia) ma il programma è cambiato a causa della pioggia che non ha dato tregua per tutta la giornata di ieri. Lo slittamento dei due match ad oggi è stato quindi inevitabile.

17:39

I precedenti tra Darderi e Nakashima

Darderi e Nakashima si sono già affrontati due volte in passato. Al momento il bilancio è di una vittoria a testa: l'azzurro ebbe la meglio ad Amburgo, lo statunitense a Vienna. Entrambi i match risalgono all'anno scorso

Montreal - Canada