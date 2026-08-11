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martedì 11 agosto 2026 ore 16:40
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Troppo Nakashima per Darderi, l'azzurro perde in due set e saluta Montreal
7 min
Pubblicato il 11.08.2026, 17:41 (Aggiornato il 11.08.2026, 20:11)
Non è stato un pomeriggio fortuna per Luciano Darderi che saluta Montreal ai quarti di finale, superato in due set da un solidissimo Nakashima. 6-2, 6-3 il risultato finale con l'italoargentino stanco e fuori fase nel primo set e più convincente nel secondo. L'errore letale è stato quello di non riuscire a sfruttare le tante palle break conquistate. Il Canada perde quindi l'ultimo rappresentante italiano ancora in gara. Nakashima sfiderà in semifinale il vincente del match tra Jodar e Fils.
20:03
Nakashima-Darderi 6-3: l'americano in semifinale
Niente da fare per Darderi che nel secondo set è stato decisamente più convincente ma incapace di sfruttare le tante occasioni che ha costruito. Molto più cinico l'americano che, non perdendo mai il servizio e salvando sei palle break nell'incontro, conquista le semifinali a Montreal
19:58
Nakashima-Darderi 5-3: break per l'americano
Game molto combattuto che alla fine si porta a casa l'americano sfruttando tanti errori al servizio dell'azzurro che concede tre doppi falli: ora Nakashima servirà per approdare in semifinale
19:50
Nakashima-Darderi 4-3
Continua il pessimo rapporto di Darderi con le palle break: ne conquista un altra nel turno di servizio dell'americano ma ancora una volta non riesce a sfruttarla. È la terza volta che Luciano porta l'avversario ai vantaggi ma non riesce mai a concretizzare
19:45
Nakashima-Darderi 3-3
L'italoargentino tiene senza problemi il proprio turno di battuta, ora dovrà provare a strapparlo all'avversario
19:37
Nakashima-Darderi 3-2
Che peccato: Luciano ha a disposizione due palle break che non sfrutta e alla fine l'americano si salva con una discesa a rete da applausi che chiude il game a suo favore
19:31
Nakashima-Darderi 2-2
L'azzurro prende fiducia e tiene il proprio game al servizio concedendo un solo 15 all'avversario
19:30
Nakashima-Darderi 2-1
Luciano mette in grave difficoltà per la prima volta l'americano nel suo turno di servizio ma non riesce a strappargli il game nonstante una palla break sprecata
19:19
Nakashima-Darderi 1-1
Sembrava un game facile per l'azzurro, avanti 40-0, invece due doppi falli complicano tutto. Alla fine Luciano riesce comunque a portare a casa il turno di battuta con due ottime prime
19:15
Nakashima-Darderi 1-0
Luciano mette in difficoltà per la prima volta lo statunitense nel suo turno di battuta ma due ace di Nakashima gli permettono di uscire dall'angolo e portare a casa il primo game del secondo set
19:09
Nakashima-Darderi 6-2: l'americano vince il primo set
Luciano perde di nuovo il servizio a zero e cede il primo set in soli 26 minuti. Fin qui in campo c'è stato praticamente solo l'americano, l'azzurro sembra molto stanco e scarico sulle gambe
19:05
Nakashima-Darderi 5-2
L'azzurro dà dei segnali di risveglio ma dall'altra parte Nakashima continua ad essere quasi inattaccabile al servizio
19:02
Nakashima-Darderi 4-2
Luciano tiene a zero il servizio e torna in corsa in questo primo set
18:58
Nakashima-Darderi 4-1
Per ora un match molto complicato per l'azzurro, travolto fin qui dalla solidità di un avversario molto più preciso, pulito e concentrato
18:57
Nakashima-Darderi 3-1: break per l'americano
Male l'azzurro che cede il proprio turno di servizio e concede il break all'avversario che ora può allungare. Alla fine del game Luciano, in un momento di rabbia, scaglia a terra la racchetta. Avvicinatosi poi all'arbitro ha poi riferito di un problema alla tensione delle corde della stessa racchetta
18:51
Nakashima-Darderi 2-1
L'americano continua a tenere con grande sicurezza il proprio turno di servizio e torna avanti nel punteggio in questo primo set
18:48
Nakashima-Darderi 1-1
L'azzurro lascia un 30 all'avversario ma grazie al servizio riesce a conquistare il primo game del match
18:44
Nakashima-Darderi 1-0
L'americano parte forte tenendo a zero il servizio e realizzando anche un ace
18:42
Nakashima-Darderi al via
Primo turno di battuta per lo statunitense, Luciano in risposta
18:34
Darderi e Nakashima entrano in campo
Cominciano i quarti di finale a Montreal: in campo l'azzurro e lo statunitense che ora cominceranno la fase di riscaldamento
18:24
Darderi a caccia del best ranking
Una vittoria di Luciano sarebbe fondamentale anche per il ranking: battere Nakashima vorrebbe dire avvicinare il best ranking: virtualmente 20° in classifica e mai oltre il 16° posto in carriera, un eventuale successo potrebbe portarlo fino alla 15ª posizione potenziale
17:49
Il piccolo (grande) record di Montreal
Ai quarti di finale di Montreal sono arrivati solo giocatori nati negli anni 2000: non era mai successo prima in un torneo ATP. Ad Estoril, tre settimane fa, sette degli otto giocatori approdati ai quarti erano nati negli anni 2000, con Andrey Rublev (1997) come unica eccezione
17:53
Darderi apre il programma di oggi sul Centrale
La sfida tra il nostro azzurro Darderi e lo statunitense Nakashima aprirà il programma del centrale di oggi a Montreal. Subito dopo il loro match andrà in scena la sfida, forse più attesa, tra Jodar e Fils. Gli ultimi due quarti di finale, sempre in programma oggi, saranno quelli Jakum Mensik-Ben Shelton e Daniel Merida-Learner Tien
17:45
La sfida in programma ieri, la pioggia ha cambiato i piani
Il quarto di finale tra Darderi e Nakashima (come quello tra Rafael Jodar e Arthur Fils) si sarebbe dovuto giocare nella serata canadese di lunedì (a notte fonda in Italia) ma il programma è cambiato a causa della pioggia che non ha dato tregua per tutta la giornata di ieri. Lo slittamento dei due match ad oggi è stato quindi inevitabile.
17:39
I precedenti tra Darderi e Nakashima
Darderi e Nakashima si sono già affrontati due volte in passato. Al momento il bilancio è di una vittoria a testa: l'azzurro ebbe la meglio ad Amburgo, lo statunitense a Vienna. Entrambi i match risalgono all'anno scorso
Montreal - Canada
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