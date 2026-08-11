Senza Sinner né Alcaraz , ma con il rientrante Djokovic e Zverev numero uno del seeding , è tutto pronto per il Masters 1000 di Cincinnati . Il sorteggio per comporre il tabellone principale dell'Open dell'Ohio, in programma dal 13 al 23 agosto , vedrà protagonisti ai nastri di partenza ben sette azzurri , con Cobolli e Musetti tra le prime dieci teste di serie del torneo. Scopri gli accoppiamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

22:27

Il sorteggio di Cocciaretto nel tabellone femminile

In attesa della definizione delle partecipanti, e dopo il passo indietro di Jasmine Paolini, a rappresentare il tennis femminile italiano nel main draw di Cincinnati, al momento, è solo Elisabetta Cocciaretto, che al debutto sfiderà una qualificata e in caso di successo troverà subito Marie Bouzkova, numero 25 del Ranking Wta.

22:23

I rivali di Sonego e Bellucci

Per gli ultimi due italiani in tabellone ci sarà da sudare: Sonego affronterà Shang e in caso di successo Tiafoe; Bellucci invece se la vedrà con Svajda ed eventualmente con Mensik.

22:19

Sfide complicate per Arnaldi e Darderi

Entrambi beneficiari di un bye, Arnaldi e Darderi non avranno un debutto facile. Per Arnaldi il vincente di Landaluce-Draper, per Darderi uno tra Hijikata e Monfils.

22:16

Berrettini, subito Lehecka

Sorteggio sfortunato per Berrettini, che debutterà con un qualificato e che in caso di passaggio del turno troverà subito Lehecka.

22:13

Musetti dal lato di Djokovic

Lato destro del tabellone per Musetti, quello di Djokovic. Per il carrarino la prima sfida contro il vincente del match tra Altmaier e un qualificato.

22:09

Cobolli dal lato di Zverev

Inserito dal lato del tabellone di Zverev e forte di bye, Cobolli al primo turno affronterà il vincente di Carabelli-Kecmanovic.

21:50

In attesa del main draw, allerta meteo su Cincinnati

In attesa di conoscere il tabellone del Cincinnati Open, allerta meteo in Ohio: temporale in corso e match di qualificazione sospesi.

21:20

Tutto pronto per il sorteggio del tabellone di Cincinnati

Tutto pronto a Cincinnati per l'atteso sorteggio del main draw del Masters 1000 dell'Ohio. A breve le sfide al debutto e il possibile percorso dei tennisti italiani.

21:00

Berrettini è carico dopo il ko con Navone

Un'eliminazione arrivata dopo un match durato un giorno e mezzo: non è andata giù a Berrettini l'eliminazione da Montreal contro Navone, in capo ad una sfida condizionata dalla pioggia e da alcune assurde scelte arbitrali. Ad ogni modo il romani si prepara a Cincinnati scagliando la racchetta sugli spalti, sintomo non di nervosismo ma dalla voglia di tornare ad essere protagonista e risalire il Ranking Atp.

20:50

Cobolli a caccia di riscatto

Ancor più deluso di Musetti è Flavio Cobolli, che a Montreal è uscito subito di scena, beffato Hanfmann con due tie-break. Un'eliminazione prematura, che ha anche precluso al romano la possibilità di migliorare le posizioni nel Ranking Atp e nella Race, in cui resta rispettivamente nono e quarto.

20:40

Musetti reduce dall'eliminazione di Montreal

Lorenzo Musetti si presenta come decima testa di serie del seeding ed è intenzionato a salire di livello a Cincinnati dopo l'eliminazione al terzo turno di Montreal, quando è stato messo alla frusta dal talentino spagnolo Jodar.

20:30

Cincinnati Open, Cobolli e Musetti nella top 10 del seeding

Senza Sinner è Zverev la testa di serie numero uno del seeding al Masters 1000 di Cincinnati. Alle spalle del tedesco, il canadese Auger-Aliassime e il rientrante Djokovic. Poi Medvedev, De Minaur, Fritz, COBOLLI, Shelton, Lehecka e MUSETTI. Questa la Top 10. Arnaldi è la trentunesima testa di serie e Berrettini la trentareesima. In tabellone anche Sonego e Bellucci.

20:20

Il forfait di Alcaraz e le preoccupazioni per il futuro

Cincinnati ci aveva sperato, perché l'Open dell'Ohio era stato scelto da Alcaraz come biglietto d'ingresso agli Us Open. Lo spagnolo si era allenato e preservato, poi l'annuncio del ritiro e la dose rincarata da previsioni funeste sul futuro.

20:10

Le ragioni del forfait di Sinner

A Cincinnati lo aspettavano per vederlo difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, ma Sinner, nonostante avesse programmato la sua presenza al Masters 1000 dell'Ohio, ha dovuto rinunciare all'ultimo. Tra il fastidio al ginocchio e gli Us Open, ecco i motivi del forfait.

20:00

Tutto pronto per il sorteggio del Cincinnati Open

A Cincinnati cresce l'attesa del tabellone principale dell'Open dell'Ohio, che pur senza Sinner e Alcaraz, potrà contare su tanti altri protagonisti, compreso un nutrito gruppo di azzurri, tra i quali Cobolli, Musetti e Berrettini. Il via al sorteggio è previsto per le 21 italiane.

Cincinnati - Ohio