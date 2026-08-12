Federer non è più miliardario: pesa il crollo in borsa del marchio sportivo di cui è socio

Dopo un solo anno, Roger Federer ha già perso il suo status di miliardario. Nel 2025 il campione svizzero era stato inserito da Forbes nell'esclusivo elenco di coloro che vantano un patrimonio superiore al miliardo di dollari. Tuttavia le stime in tempo reale della rivista americana valutano attualmente gli averi di Federer a 949 milioni di dollari. Il motivo è da ricercare nel crollo in borsa del titolo azionario di On, azienda di calzature sportive di cui Roger è sia socio sia investitore. La causa del tracollo azionario si spiega con la diffusione dei risultati trimestrali. Nonostante il fatturato abbia registrato un incremento, questo è stato inferiore alle aspettative. Risultato? Gli investitori hanno iniziato a vendere le azioni e il titolo ha perso poco meno del 20% a Wall Street in un solo giorno.