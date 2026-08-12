Federer non è più miliardario: pesa il crollo in borsa del marchio sportivo di cui è socio
Dopo un solo anno, Roger Federer ha già perso il suo status di miliardario. Nel 2025 il campione svizzero era stato inserito da Forbes nell'esclusivo elenco di coloro che vantano un patrimonio superiore al miliardo di dollari. Tuttavia le stime in tempo reale della rivista americana valutano attualmente gli averi di Federer a 949 milioni di dollari. Il motivo è da ricercare nel crollo in borsa del titolo azionario di On, azienda di calzature sportive di cui Roger è sia socio sia investitore. La causa del tracollo azionario si spiega con la diffusione dei risultati trimestrali. Nonostante il fatturato abbia registrato un incremento, questo è stato inferiore alle aspettative. Risultato? Gli investitori hanno iniziato a vendere le azioni e il titolo ha perso poco meno del 20% a Wall Street in un solo giorno.
Il ruolo di Federer in On
Il marchio On gode comunque di una certa fama, perciò non è detto che non possa riprendersi a breve dal punto di vista commerciale e magari restituire al venti volte campione Slam lo status di miliardario. Proprio Federer - che ha sposato il progetto nel 2019, all'inizio come partner e investitore strategico, e detiene una quota compresa fra il 2,5% e il 3% - ha contribuito in maniera significativa al successo del brand, soprattutto in termini di popolarità. Non si tratta però dell'unica collaborazione di Federer, il quale - oltre ai 130 milioni di dollari guadagnati in carriera a livello di montepremi - anche continua dopo il ritiro a essere sponsorizzato da una serie di marchi di prestigio come Rolex, Lindt, Mercedes-Benz e Uniqlo.
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