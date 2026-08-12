Cosa c'entra Cobolli con "La spada nella roccia"? Lo show di Flavio nello stadio a Cincinnati

Non è stato un martedì come gli altri quello vissuto in Ohio da Flavio Cobolli , che tra pochi giorni scenderà in campo per il Masters 1000 di Cincinnati , torneo dove si presenta in qualità di settima testa di serie . Il tennista azzurro, grande tifoso della Roma , si è concesso infatti una breve parentesi calcistica. Ospite dell'FC Cincinnati, ha avuto modo di assistere a un match di Leagues Cup contro i messicani dell'Atlas de Guadalajara. E non solo. A Cobolli è spettato l'onore di eseguirare il celebre rituale del team che milita in Major League Soccer: l'estrazione della spada nella roccia .

Show di Cobolli a Cincinnati

In una serie di scatti condivisi sui social, il finalista del Roland Garros è immortalato col sorriso mentre estrae letteralmente una spada da una roccia e la mostra fiero ai tifosi presenti sugli spalti. Cobolli si è inoltre esibito in una serie di palleggi a bordo campo e ha potuto vivere una serata speciale caratterizzata da un'atmosfera unica, specialmente per un grande appassionato di calcio come lui. La speranza è che sia di buon auspicio in vista del Cincinnati Open, dove debutterà contro il vincente del match tra Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic. L'obiettivo è ritrovare fiducia e interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive attuamente aperta.