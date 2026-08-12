Cosa c'entra Cobolli con "La spada nella roccia"? Lo show di Flavio nello stadio a Cincinnati

A pochi giorni dall'inizio del Masters 1000, il tennista azzurro è stato invitato

2 min

Pubblicato il 12.08.2026, 14:19

Flavio Cobolli

Non è stato un martedì come gli altri quello vissuto in Ohio da Flavio Cobolli, che tra pochi giorni scenderà in campo per il Masters 1000 di Cincinnati, torneo dove si presenta in qualità di settima testa di serie. Il tennista azzurro, grande tifoso della Roma, si è concesso infatti una breve parentesi calcistica. Ospite dell'FC Cincinnati, ha avuto modo di assistere a un match di Leagues Cup contro i messicani dell'Atlas de Guadalajara. E non solo. A Cobolli è spettato l'onore di eseguirare il celebre rituale del team che milita in Major League Soccer: l'estrazione della spada nella roccia.

Show di Cobolli a Cincinnati

In una serie di scatti condivisi sui social, il finalista del Roland Garros è immortalato col sorriso mentre estrae letteralmente una spada da una roccia e la mostra fiero ai tifosi presenti sugli spalti. Cobolli si è inoltre esibito in una serie di palleggi a bordo campo e ha potuto vivere una serata speciale caratterizzata da un'atmosfera unica, specialmente per un grande appassionato di calcio come lui. La speranza è che sia di buon auspicio in vista del Cincinnati Open, dove debutterà contro il vincente del match tra Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic. L'obiettivo è ritrovare fiducia e interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive attuamente aperta.

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