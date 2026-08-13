Ivanisevic: "Djokovic è il tennista più completo, ma per salvarmi la vita sceglierei Nadal"

Goran Ivanisevic, ex campione di Wimbledon e storico coach di Novak Djokovic , guidato dal 2019 al 2024 alla conquista di 9 titoli Slam, ha tracciato un ritratto unico dei Big Three in una recente intervista rilasciata a Sport Klub. L'ex numero due del mondo ha definito Djokovic come il tennista più completo di sempre: " Un genio infallibile, somiglia a uno squalo che ti soffoca senza lasciarti scampo ". Dall'altro lato, però, Ivanisevic non ha dubbi su chi vorrebbe in campo per una questione di vita o di morte: Rafa Nadal . " Federer è la bellezza pura: è uno spettacolo anche quando gioca male - ha spiegato - . Novak è il tennista perfetto e forse il migliore di sempre. Ma Nadal ci mette un cuore unico: se la mia vita dipendesse dal risultato di un singolo match, palla al centro, affiderei la racchetta a Rafa ".

Ivanisevic su Djokovic

"Novak mi assomiglia molto per temperamento e mentalità - ha detto -. La sua forza mentale lo distingue dagli altri. Se mettessi in fila 100 giocatori senza sapere chi sia chi, a livello di tennis sembrerebbero tutti molto simili: non sapresti chi è il primo e chi l'ultimo. Ma quando inizia la partita, quando i colpi e i punti contano davvero, è lì che vedi la differenza. È un genio che non si può nemmeno provare a comprendere. Non è facile arrivare in cima ed è ancora più difficile restarvi così a lungo. La gente lo giudica per quello che vede in campo, ed è un errore. È un gran buontempone e una persona che vuole aiutare. Ha fondato un'associazione di tennisti, fondazioni, aiuta tutti. Ha tempo e consigli per chiunque. A volte mi dava fastidio perché si occupava di queste cose mezz'ora prima di un match, ma lui è fatto così. Poi la gente dice: 'Guardatelo, urla...'. È la sua natura, dice quello che gli altri pensano; e poi sembra che gli altri siano migliori, ma non lo sono: semplicemente stanno zitti".