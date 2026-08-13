Roddick sul forfait di Sinner: "Nessuna indicazione su quello che potrebbe succedere agli US Open"

Roddick sul forfait di Sinner

Dell'argomento ha parlato nel suo podcast anche Andy Roddick: "L’unica cosa che sappiamo su Sinner è che ha deciso di dare forfait per il torneo di Cincinnati. Credo che, come è nel suo stile, non abbia detto niente più di quanto dovesse. Nessuna indicazione su quello che potrebbe succedere in vista degli US Open". Il numero uno al mondo aveva annunciato così il forfait da Cincinnati: "Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo annunciare il ritiro dal Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante il duro lavoro svolto con il mio team medico, devo accettare di non essere ancora pronto per competere. Ora mi sto concentrando sulla preparazione per lo US Open".