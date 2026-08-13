Fritz: "Senza Sinner e Alcaraz c'è più pressione? La avverti solo alla fine"

La stanchezza accumulata per il trionfo a Washington, dove ha superato in finale Rafael Jodar, ha presentato il conto a Taylor Fritz nel successivo Masters 1000 di Montreal. Sconfitto al debutto in due set da Thiago Agustin Tirante, lo statunitense è apparso visibilmente svuotato di energie fisiche e mentali. Lo sguardo è già rivolto al torneo di Cincinnati per ritrovare sensazioni positive in vista degli US Open. Nel corso del media day in Ohio, il giocatore di casa ha risposto a una domanda su come la mancanza dei due dominatori del circuito, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, influenzi il tabellone e la mente degli avversari.