Thiem e il retroscena su Sinner: "Ci parliamo in tedesco. E anche un po' in italiano"

Dominic Thiem si è ritirato dal tennis professionistico nel 2024, davanti al pubblico di casa, a Vienna. La parabola arcobaleno di Jannik Sinner era ancora agli albori, ma l'amicizia nata pur non avendo mai incrociato le racchette è rimasta intonsa ed è oggi rivendicata dall'austriaco, che ancora si intrattiene volentieri con il numero uno del mondo.

Il saluto di Sinner dopo il ritiro di Thiem

D'altro canto l'amicizia tra i due ha radici profonde, come testimoniato dalle parole al miele di Sinner alla notizia del ritiro di Thiem: "Non ho mai avuto l'opportunità di giocare contro di lui in un match ufficiale, ma è sempre stato fantastico come persona. Non importa che classifica avessi o quanto giovane io fossi, salutava sempre, conversava con me... Spero di vederlo ancora in giro per qualche torneo, perché porta energia positiva. Mancherà a tutti i giocatori".

Dominic e Jannik: "Parliamo in tedesco e in italiano"

L'amicizia con Sinner è motivo d'orgoglio per Thiem, che rivela ai microfoni di Sky Sport: "Io e Jannik ci siamo trovati subito bene parlando in tedesco, in più ci conosciamo ormai da molto tempo. Se capita di incontrarlo è sempre bello, scambiamo sempre due chiacchiere, sia in italiano che in tedesco, è un bell'abbinamento".