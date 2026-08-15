Cobolli gladiatore a Cincinnati: batte Kecmanovic e la pioggia. Arnaldi sfortunato: fuori contro Landaluce

Flavio Cobolli parte con il piede giusto a Cincinnati. Il tennista romano (sceso in campo mentre la sua Roma giocava in amichevole contro il Borussia Dortmund) supera in tre set Miomir Kecmanovic e mette la parola fine alla striscia negativa di tre sconfitte consecutive staccando il pass per il terzo turno in Ohio. La partita è stata tutt'altro che agevole per Flavio che, dopo aver dominato per 6-1 il primo set ha perso il secondo 6-4, riuscendo poi a prevalere al terzo per 6-3. La partita ha subito anche una interruzione per pioggia che ha favorito (e non poco) il tennista serbo.