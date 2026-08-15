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Cobolli gladiatore a Cincinnati: batte Kecmanovic e la pioggia. Arnaldi sfortunato: fuori contro Landaluce

Il tennista romano vince in tre set dopo un'interruzione per maltempo che ha permesso all'avversario di tornare in partita. Per il ligure una battaglia sfortunata contro lo spagnolo

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Pubblicato il 15.08.2026, 21:34

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Flavio Cobolli parte con il piede giusto a Cincinnati. Il tennista romano (sceso in campo mentre la sua Roma giocava in amichevole contro il Borussia Dortmund) supera in tre set Miomir Kecmanovic e mette la parola fine alla striscia negativa di tre sconfitte consecutive staccando il pass per il terzo turno in Ohio. La partita è stata tutt'altro che agevole per Flavio che, dopo aver dominato per 6-1 il primo set ha perso il secondo 6-4, riuscendo poi a prevalere al terzo per 6-3. La partita ha subito anche una interruzione per pioggia che ha favorito (e non poco) il tennista serbo.

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