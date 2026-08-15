Atmane e l'episodio inquietante accaduto a Roma: "Un tifoso mi ha messo un localizzatore, e poi..."

Atmane e il retroscena inquietante durante gli Internazionali di Roma

Ora Atmane è pronto a riprovarci in un torneo dove si sente a casa. Durante un'intervista rilasciata a L'Equipe ha confessato un retroscena piuttosto grave ed inquietante accaduto durante gli Internazionali Bnl di Roma lo scorso maggio. Un tifoso ha attaccato un dispositivo di localizzazione alla borsa che gli ha regalato per poi raggiungerlo in albergo. "Mi sono spaventato, avevo notato alcuni tifosi fuori dal mio hotel per tutto il tempo. Poi a un certo punto uno di loro ha bussato alla porta della mia camera d'albergo. Ho scoperto che aveva messo un AirTag, un dispositivo di localizzazione, in una borsa che mi aveva lasciato", ha dichiarato il tennista francese, visibilmente scosso per l'accaduto.