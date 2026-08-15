Atmane e l'episodio inquietante accaduto a Roma: "Un tifoso mi ha messo un localizzatore, e poi..."
Terence Atmane è pronto e carico in vista del suo esordio a Cincinnati. Proprio qui lo scorso anno il francese passò dall'essere un anonimo numero 136 al mondo a colui che arrivò fino alla semifinale dopo aver battuto - uno dopo l'altro - Flavio Cobolli, Joao Fonseca, Taylor Fritz e Holger Rune. Si fermò solo davanti allo scoglio insormontabile di Jannik Sinner ma restò nella memoria di tutti quella sua cavalcata entusiasmante.
Atmane e il retroscena inquietante durante gli Internazionali di Roma
Ora Atmane è pronto a riprovarci in un torneo dove si sente a casa. Durante un'intervista rilasciata a L'Equipe ha confessato un retroscena piuttosto grave ed inquietante accaduto durante gli Internazionali Bnl di Roma lo scorso maggio. Un tifoso ha attaccato un dispositivo di localizzazione alla borsa che gli ha regalato per poi raggiungerlo in albergo. "Mi sono spaventato, avevo notato alcuni tifosi fuori dal mio hotel per tutto il tempo. Poi a un certo punto uno di loro ha bussato alla porta della mia camera d'albergo. Ho scoperto che aveva messo un AirTag, un dispositivo di localizzazione, in una borsa che mi aveva lasciato", ha dichiarato il tennista francese, visibilmente scosso per l'accaduto.
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