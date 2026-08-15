Sabalenka e il durissimo racconto della morte del padre: "Il tennis mi ha salvato la vita". E quegli insulti durante la guerra

Un'intervista a tutto campo, emozionante, piena di momenti davvero toccanti. Aryna Sabalenka ha parlato di tutto in un'intervista concessa a Time, la nota rivista americana che le ha dedicato la copertina. La straordinaria campionessa bielorussa ha parlato del momento più difficile quando nel 2019 perse suo padre Sergey per colpa di una meningite a soli 43 anni. Lei di anni ne aveva 21 ed era nel pieno della sua crescita agonistica. Uno sviluppo esponenziale che ha dovuto gestire da sola, convivendo con u na enorme sofferenza nel cuore .

La morte dell'ex fidanzato di Sabalenka: "Me lo dissero mentre stavo per giocare"

Aryna ha parlato anche della morte dell'ex fidanzato Konstantin Koltsov nel 2024. "Stavo per scendere in campo a Miami quando ricevetti la notizia. Mi mandò al tappeto, letteralmente". In quel momento è stato il tennis a salvarle la vita: "Questo sport mi ha salvata dalla depressione, cercavo solo di concentrarmi sull'allenamento per passare meno tempo a pensare a me stessa. Mentre colpivo la pallina in allenamento piangevo a dirotto. È stato un momento molto, molto difficile della mia vita", ha confessato Sabalenka.

Gli insulti durante la guerra tra Russia e Ucraina

Poi c'è stata la guerra tra Russia e Ucraina con lei, nata a Minsk che ha dovuto ricevere dure critiche da parte degli stessi colleghi. "Tanta gente mi diceva cose davvero cattive che non voglio ripeterle. È stato terribile e scoppiavo a piangere di continuo. Non c'è nessun essere umano che può sostenere una guerra".

Sabalenka e la lotta per avere più soldi dagli Slam

Infine spazio ad uno dei temi più discussi nel mondo del tennis, quello della lotta in corso tra i giocatori e i tornei del Grande Slam per ottenera una più equa distribuzione dei premi in denaro. "Arriverà il giorno che saremo costretti a boicottare gli Slam. La verità è che senza di noi non ci sarebbe il torneo e non ci sarebbe questo spettacolo. Meritiamo assolutamente una percentuale maggiore. Se un giorno dovessimo boicottare il torneo, lo faremo sicuramente, su questo siamo tutte molto compatte", ha concluso un'agguerrita Sabalenka.