Rusedski getta ombre su Sinner agli Us Open: "La situazione è preoccupante"

Come sta Jannik Sinner? Se lo chiedono tutti, nessuno lo sa davvero. Si rincorrono voci, indiscrezioni su quel ginocchio che gli ha impedito di scendere in campo a Cincinnati. La verità è che l'italiano ha saltato tutti i Masters sul cemento nordamericano prima degli US Open e questo di sicuro non sarà un vantaggio per lui. Secondo Greg Rusedski, ex numero quattro del mondo, il cammino di Jannik a New York non sarà affatto semplice. Il britannico è convinto che il problema al ginocchio possa essere più grave di quanto si pensi. "Non nascondo che è una situazione preoccupante, perché di solito lui gioca sempre un torneo di preparazione. Tutti giocano a Cincinnati, poi si prendono una settimana di pausa e si preparano per New York", ha detto Rusedski. "Se non lo ha fatto è perché il problema al ginocchio è più serio di quanto pensiamo. Jannik volerà a New York nella settimana precedente agli US Open. Se non dovesse arrivare lì, diciamo entro lunedì al massimo, tutti cominceranno a farsi delle domande sulla sua presenza", ha detto l'ex tennista nel corso del suo podcast Off Court.