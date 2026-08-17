Cobolli-Blockx, terzo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, torneo di scena sul cemento statunitense dal 13 al 23 agosto. L'azzurro ha superato all'esordio Miomir Kecmanovic, uscendo vincitore da una battaglia di tre set e ritrovando un successo che mancava da Wimbledon. Pur essendo accreditato della settima testa di serie, non è stato però fortunato nel sorteggio poiché troverà sulla sua strada il giovane belga, il quale sta vivendo una stagione molto positiva ed è reduce da un convincente trionfo ai danni di Mariano Navone. Il vincitore di questo match potrebbe poi trovare negli ottavi il baby-fenomeno spagnolo Rafa Jodar (opposto ad Alejandro Tabilo).
Cobolli-Blockx, quando si gioca il match
L'incontro tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma lunedì 17 agosto alle ore 17 sul Grandstand.
I precedenti tra Cobolli e Blockx
Flavio è stato sconfitto nell'unico confronto diretto, andato in scena quest'anno sulla terra rossa di Montecarlo.
Cobolli-Blockx, dove vederla in tv
La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)
TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS