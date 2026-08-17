Cobolli-Blockx, terzo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, torneo di scena sul cemento statunitense dal 13 al 23 agosto. L'azzurro ha superato all'esordio Miomir Kecmanovic, uscendo vincitore da una battaglia di tre set e ritrovando un successo che mancava da Wimbledon. Pur essendo accreditato della settima testa di serie, non è stato però fortunato nel sorteggio poiché troverà sulla sua strada il giovane belga, il quale sta vivendo una stagione molto positiva ed è reduce da un convincente trionfo ai danni di Mariano Navone. Il vincitore di questo match potrebbe poi trovare negli ottavi il baby-fenomeno spagnolo Rafa Jodar (opposto ad Alejandro Tabilo).