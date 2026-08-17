Musetti-Zheng, terzo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Quasi 100 posizioni separano in classifica Lorenzo Musetti e Michael Zheng, eppure per il carrarino non si preannuncia una passeggiata il match di terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Decima testa di serie, Musetti ha inaugurato il suo cammino in Ohio con una comoda vittoria contro Daniel Altmaier e scenderà in campo con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare il classe 2004 statunitense, che ha fatto faville a livello di college universitario e ha ottenuto risultato di prestigio nel 2026, come ad esempio il terzo turno a Wimbledon. Per Lorenzo una vittoria sarebbe doppiamente importante poiché in un eventuale ottavo se la vedrebbe contro uno tra Jaime Faria (giustiziere di Ben Shelton) e Adam Walton, ergo avrebbe ottime possibilità di raggiungere i quarti. Fondamentale, però, pensare una partita per volta.
Musetti-Zheng, quando si gioca il match
Il match tra Lorenzo Musetti e Michael Zheng, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma martedì 18 agosto con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Musetti e Zheng
I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera: sarà quello di Cincinnati il primo confronto in assoluto tra i due.
Musetti-Zheng, dove vederla in tv
La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)
TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)
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