Musetti-Zheng, terzo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Quasi 100 posizioni separano in classifica Lorenzo Musetti e Michael Zheng, eppure per il carrarino non si preannuncia una passeggiata il match di terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Decima testa di serie, Musetti ha inaugurato il suo cammino in Ohio con una comoda vittoria contro Daniel Altmaier e scenderà in campo con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare il classe 2004 statunitense, che ha fatto faville a livello di college universitario e ha ottenuto risultato di prestigio nel 2026, come ad esempio il terzo turno a Wimbledon. Per Lorenzo una vittoria sarebbe doppiamente importante poiché in un eventuale ottavo se la vedrebbe contro uno tra Jaime Faria (giustiziere di Ben Shelton) e Adam Walton, ergo avrebbe ottime possibilità di raggiungere i quarti. Fondamentale, però, pensare una partita per volta.