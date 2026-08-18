Cobolli-Jodar, ottavi di finale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista romano, dopo il successo su Alexander Blockx al terzo set, se la vedrà contro lo spagnolo che ha invece avuto la meglio su Alejandro Tabilo

2 min

Pubblicato il 18.08.2026, 22:20

Flavio Cobollirafael jodarmasters 1000 cincinnati

Flavio Cobolli affronta Rafael Jodar agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, torneo di scena sul cemento statunitense dal 13 al 23 agosto. L'azzurro ha superato Alexander Blockx al terzo turno, uscendo vincitore da una battaglia di tre set. Accreditato della settima testa di serie, il romano sta ritrovando continuità sul cemento americano in vista degli US Open

Cobolli-Jodar, quando si gioca il match

L'incontro tra Flavio Cobolli e Rafael Jodar, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma mercoledì 18 agosto con orario ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e Jodar

Tra i due giocatori non ci sono precedenti. 

Cobolli-Jodar, dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)

Tutte le news
Tennis

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS