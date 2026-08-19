Dilemma Sinner agli US Open, il tempo comincia a stringere: troppi dubbi sul ginocchio

Dopo Wimbledon, il silenzio: niente Montreal, niente Cincinnati. E adesso, per New York, cosa farà? Conoscendolo, il diretto interessato spiegherebbe che è una decisione ancora da prendere. Che, se dovesse giocare, partirà per New York e non ci sarebbe molto altro da aggiungere. E che, in caso contrario, lo comunicherà per tempo, come ha sempre fatto. Tutto ciò che anticipa questa scelta è una telenovela che lui e il suo team non hanno alcun interesse ad alimentare e che sono diventati sempre più bravi a dribblare. Una visione condivisibile e perfettamente legittima dal loro punto di vista, ma che inevitabilmente si scontra con la spasmodica attesa degli appassionati, che hanno reso Jannik per distacco l’atleta n.1 in Italia, capace ormai di tenere in piedi da solo la barca del tennis. Perché, piaccia o meno, guardando i numeri dell’audience tv esiste uno US Open con Sinner e uno US Open senza Sinner.