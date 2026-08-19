Musetti-Faria, ottavi di finale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Senza particolari problemi, Lorenzo Musetti ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista carrarino, testa di serie numero 10 del tabellone, si è sbarazzato in poco più di un'ora dello statunitense Michael Zheng riuscendo a dare continuità al successo dell'esordio su Daniel Altmaier. Il suo cammino nel torneo dell'Ohio proseguirà ora contro il portoghese Jaime Faria, numero 79 del ranking Atp che ha avuto la meglio in rimonta su Adam Walton.
Musetti-Faria, quando si gioca il match
Il match tra Lorenzo Musetti e Jaime Faria, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma giovedì 20 agosto con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Musetti e Faria
I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera: sarà quello di Cincinnati il primo confronto in assoluto tra i due.
Musetti-Faria, dove vederla in tv
La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)
TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)
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