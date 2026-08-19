Musetti-Faria, ottavi di finale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Senza particolari problemi, Lorenzo Musetti ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati . Il tennista carrarino, testa di serie numero 10 del tabellone, si è sbarazzato in poco più di un'ora dello statunitense Michael Zheng riuscendo a dare continuità al successo dell'esordio su Daniel Altmaier . Il suo cammino nel torneo dell'Ohio proseguirà ora contro il portoghese Jaime Faria , numero 79 del ranking Atp che ha avuto la meglio in rimonta su Adam Walton .

Musetti-Faria, quando si gioca il match

Il match tra Lorenzo Musetti e Jaime Faria, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma giovedì 20 agosto con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Faria

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera: sarà quello di Cincinnati il primo confronto in assoluto tra i due.

Musetti-Faria, dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)