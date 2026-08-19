Cosa diceva Kyrgios su Sinner: quando l'australiano attaccava Jannik sul caso Clostebol

A quasi due anni di distanza dalla sospensione di Jannik Sinner per il caso Clostebol, Nick Kyrgios è risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, che tanto duramente aveva criticato il numero uno al mondo dopo gli episodi legati al doping, è stato sospeso per la positività alla benzoilecgonina, un metabolite della cocaina, durante un controllo antidoping svolto in occasione dell'Atp 250 di Marioca. L'australiano, la cui squalifica è entrata in vigore il 4 agosto, durante il periodo di sospensione non si potrà allenare o partecipare a qualsiasi evento organizzato o autorizzato dalle organizzazioni del tennis professionistico."Volevo che lo sapeste prima da me. Di recente sono risultato positivo alla cocaina a un test antidroga a Maiorca. Ho commesso un errore gravissimo e me ne assumo la piena responsabilità", ha commentato sui social il finalista di Wimbledon 2022.