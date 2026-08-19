Cosa diceva Kyrgios su Sinner: quando l'australiano attaccava Jannik sul caso Clostebol
A quasi due anni di distanza dalla sospensione di Jannik Sinner per il caso Clostebol, Nick Kyrgios è risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, che tanto duramente aveva criticato il numero uno al mondo dopo gli episodi legati al doping, è stato sospeso per la positività alla benzoilecgonina, un metabolite della cocaina, durante un controllo antidoping svolto in occasione dell'Atp 250 di Marioca. L'australiano, la cui squalifica è entrata in vigore il 4 agosto, durante il periodo di sospensione non si potrà allenare o partecipare a qualsiasi evento organizzato o autorizzato dalle organizzazioni del tennis professionistico."Volevo che lo sapeste prima da me. Di recente sono risultato positivo alla cocaina a un test antidroga a Maiorca. Ho commesso un errore gravissimo e me ne assumo la piena responsabilità", ha commentato sui social il finalista di Wimbledon 2022.
Quando Kyrgios attaccava Sinner
Eppure, proprio Kyrgios era stato tra i più critici in occasione della squalifica di Sinner, che fu costretto a fermarsi nel febbraio del 2025, scoctando una sospensione di tre mesi dal 9 febbraio al 4 maggio 2025 per la positività al Clostebol risalente al marzo 2024. A partire dall'agosto dello stesso anno, Kyrgios aveva iniziato una serie di attacchi nei confronti del numero uno al mondo. Subito dopo la notizia del primo proscioglimento, l'australiano definì ridicola l'assoluzione per contaminazione volontaria invocando una squalifica di due anni. A dicembre 2024 aveva invece definito "disgustosa per il tennis" la gestione dei casi di Sinner e Iga Swiatek accusando le istituzioni tennistiche di mancanza di integrità e dichiarando pubblicamente: "Non proverei mai a doparmi in tutta la mia vita". Nell'ottobre 2025 accusava infine i vertici dell'ATP, nel ruolo del presidente Andrea Gaudenzi, di proteggere Sinner perché italiano. Provocazioni alle quali Jannik non aveva mai risposto dichiarandosi sempre concentrato unicamente sul campo.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS