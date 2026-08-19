Cobolli, quarti di finale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati . Successo di prestigio per il tennista romano, testa di serie numero 7 del tabellone, che ha superato in rimonta Rafael Jodar con il punteggio di 4-6 7-6(3) 6-3. Un'altra vittoria in tre set per il giocatore azzurro, che aveva superato al terzo set anche Miomir Kecmanovic al debutto e Alexander Blockx al terzo turno. Sul cemento dell'Ohio, Flavio sembra aver ritrovato la continuità che gli era mancata nel post Wimbledon e per un posto in semifinale se la vedrà con Alexander Zverev o Tommy Paul .

Cobolli, quando si gioca il prossimo match

L'incontro tra Flavio Cobolli e il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Tommy Paul, valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma venerdì 21 agosto con campo e orario ancora da definire.

Cobolli ai quarti, dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)