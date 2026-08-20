Buio Sabalenka, crisi totale e nervi a fior di pelle: a Cincinnati se la prende con una raccattapalle!

Nuovo passo falso per Aryna Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale che non sa più vincere. Al torneo di Cincinnati la campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sára Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6 (7) 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori della Sabalenka che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco regalando tantissimi punti all'avversaria. Evidenti in molti passaggi i segnali di nervosismo della bielorussa, ormai entrata da tempo in una spirale di brutte prestazioni e risultati scadenti.