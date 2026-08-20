Buio Sabalenka, crisi totale e nervi a fior di pelle: a Cincinnati se la prende con una raccattapalle!
Nuovo passo falso per Aryna Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale che non sa più vincere. Al torneo di Cincinnati la campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sára Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6 (7) 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori della Sabalenka che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco regalando tantissimi punti all'avversaria. Evidenti in molti passaggi i segnali di nervosismo della bielorussa, ormai entrata da tempo in una spirale di brutte prestazioni e risultati scadenti.
Sabalenka, il gesto di stizza verso un raccattapalle a Cincinnati
A rimarcare il momento no della numero uno al mondo c'è un gesto di stizza nei confronti di una raccattapalle diventato subito virale sui social. Sabalenka, in un evidente momento di nervosismo, non ha gradito la lentezza con la quale uno dei ragazzi a bordocampo le ha passato la pallina. Visibilmente infastidita, la bielorussa l'ha guardato malissimo rispedendo poi con una smorfia di disapprovazione la pallina stessa verso i tabelloni pubblicitari.
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