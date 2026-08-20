Musetti avanza a Cincinnati: batte Faria e vola ai quarti. Ora lo aspetta Tiafoe

Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista di Carrara ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 6-2. Molto solida la partita dell'azzurro che è sempre stato in controllo della partita dimostrando una crescita dello stato fisico generale non indifferente. Lorenzo raggiunge l'altro azzurro Cobolli ai quarti di finale di Cincinnati. Ora per lui ci sarà la difficile sfida contro l'americano Francis Tiafoe che negli ottavi ha avuto la meglio in due set contro il canadese Auger-Aliassime.