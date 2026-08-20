Musetti avanza a Cincinnati: batte Faria e vola ai quarti. Ora lo aspetta Tiafoe
Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista di Carrara ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 6-2. Molto solida la partita dell'azzurro che è sempre stato in controllo della partita dimostrando una crescita dello stato fisico generale non indifferente. Lorenzo raggiunge l'altro azzurro Cobolli ai quarti di finale di Cincinnati. Ora per lui ci sarà la difficile sfida contro l'americano Francis Tiafoe che negli ottavi ha avuto la meglio in due set contro il canadese Auger-Aliassime.
Per Musetti ora solo avversari americani
Ai quarti di finale del torneo Atp 1000 dell'Ohio si sono qualificati (sempre nella parte bassa del tabellone, quella che interessa il nostro Musetti) anche gli statunitensi Brandon Nakashima (6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges) e Taylor Fritz (6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell).
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