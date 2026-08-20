Musetti-Tiafoe, quarti di finale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Continua la corsa di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati . Il tennista carrarino, testa di serie numero 10 del tabellone, ha staccato il pass per i quarti di finale grazie al successo su Jaime Faria con il punteggio di 7-5 6-2. Il suo cammino nel torneo dell'Ohio proseguirà ora contro lo statunitense Frances Tiafoe , numero 23 del ranking Atp che ha avuto la meglio sul secondo favorito del seeding Felix Auger-Aliassime .

Musetti-Tiafoe, quando si gioca il match

Il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma venerdì 21 agosto sul P&G Stadium Court con orario ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Tiafoe

Sono sei i precedenti tra Musetti e Tiafoe con il bilancio perfettamente in parità (3-3). Lorenzo ha vinto l'ultimo incrocio che risale ai quarti di finale del Roland Garros 2025.

Musetti-Tiafoe, dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)