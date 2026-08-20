Halep e il messaggio social contro Kyrgios: il riferimento è a Sinner

Ha destato, e non poco, scalpore la sospensione di Nick Kyrgios , risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping effettuato in occasione dell' Atp 250 di Maiorca . Il giocatore australiano, la cui squalifica è entrata in vigore il 4 agosto, durante il periodo di sospensione non si potrà allenare o partecipare a qualsiasi evento organizzato o autorizzato dalle organizzazioni del tennis professionistico. Lo stesso Kyrgios che aveva duramente attaccato Sinner in seguito alla sua squalifica per il caso Clostebol.

Il commento di Halep

Dell'accaduto ha parlato anche Simona Halep, la quale nell'agosto del 2023, durante un controllo anti-doping in previsione degli US Open, risultò positiva al Roxadustat, subendo una squalifica di quattro anni prima della riduzione a soli nove mesi. La ex numero uno al mondo, in un post sul suo account Instagram, ha commentato così la vicenda con un chiaro riferimento anche a Sinner: "Non bisogna mai infierire su chi è già a terra. La vita ha uno strano modo di ribaltare le situazioni. E un modo ancora più strano di rivelare la differenza tra un incidente e una scelta".