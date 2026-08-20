Cincinnati Open
giovedì 20 agosto 2026 ore 19:00
0 - 0
Non iniziato
Cobolli-Paul diretta Cincinnati: segui i quarti di finale con il "derby Roma-Lazio". Tennis oggi LIVE
Dopo aver eliminato la nuova promessa del tennis mondiale, Rafael Jodar, ed essere approdato ai quarti di finale del Cincinnati Open, Flavio Cobolli si gioca una grande occasione contro lo statunitense Tommy Paul. In palio non solo la semifinale del Masters 1000 dell'Ohio, ma anche la possibilità di dare una svolta e al Ranking Atp e alla selezione per le Finals di Torino. 'Romanizzando' la sfida, è anche un 'derby' tra un sanguigno tifoso giallorosso e un sorprendente appassionato biancoceleste. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio
20:05
Cobolli-Paul è un 'derby'
Per i calciofili, la sfida tra Flavio Cobolli e Tommy Paul è anche una sorta di 'derby capitolino'. Già, perché se da una parte c'è un romano e romanista verace, dall'altra c'è un americano a Roma, che ha scelto di appassionarsi al biancoceleste delle Lazio.
20:00
Cobolli-Paul, come seguirla in tv e streaming
Quarti di finale al Cincinnati Open con Flavio Cobolli che affronta Tommy Paul per un posto in semifinale. Si gioca sul P&G Stadium Court, ecco come seguire la sfida in tc e streaming
P&G Stadium Court - Cincinnati
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS