Cobolli-Paul diretta Cincinnati: segui i quarti di finale con il "derby Roma-Lazio". Tennis oggi LIVE

Dopo aver eliminato la nuova promessa del tennis mondiale, Rafael Jodar, ed essere approdato ai quarti di finale del Cincinnati Open, Flavio Cobolli si gioca una grande occasione contro lo statunitense Tommy Paul. In palio non solo la semifinale del Masters 1000 dell'Ohio, ma anche la possibilità di dare una svolta e al Ranking Atp e alla selezione per le Finals di Torino. 'Romanizzando' la sfida, è anche un 'derby' tra un sanguigno tifoso giallorosso e un sorprendente appassionato biancoceleste. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio