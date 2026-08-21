Cobolli-Fils, semifinale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli affronterà Arthur Fils nella prima semifinale in carriera in un Masters 1000, raggiunta sul cemento di Cincinnati. Ha vissuto un torneo folle l'italiano, che dopo il successo in tre set contro Miomir Kecmanovic all'esordio si era trovato a due punti dalla sconfitta sia contro Alexander Blockx sia contro Rafa Jodar. Nei quarti ha invece faticato solamente per un set contro Tommy Paul, firmando una splendida rimonta e scrivendo sulla telecamera l'emblematica frase "Io non mollo mai". Certo di migliorare il proprio best ranking (sarà almeno numero 7), Cobolli partirà chiaramente sfavorito contro il francese, numero 21 ATP, che sta vivendo un gran momento di forma e nel 2026 ha sempre raggiunto almeno i quarti (a eccezione di Roma, quando si ritirò per infortunio al debutto) nei Masters 1000. In palio per entrambi la prima finale 1000 della carriera.
Cobolli-Fils, quando si gioca il match
L'incontro tra Flavio Cobolli e Arthur Fils, valevole per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma sabato 22 agosto sul P&G Court Stadium con orario ancora da definire.
I precedenti tra Cobolli e Fils
Il francese ha vinto il confronto più recente, con un severo 6-2 6-4, lo scorso anno sulla terra rossa di Montecarlo. I due si affrontarono inoltre alle Next Gen ATP Finals nel 2023 e a trionfare su sempre Fils e sempre senza perdere set.
Cobolli-Fils, dove vederla in tv
La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il Masters 1000 di Cincinnati. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)
TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS