Cobolli-Fils, semifinale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli affronterà Arthur Fils nella prima semifinale in carriera in un Masters 1000, raggiunta sul cemento di Cincinnati. Ha vissuto un torneo folle l'italiano, che dopo il successo in tre set contro Miomir Kecmanovic all'esordio si era trovato a due punti dalla sconfitta sia contro Alexander Blockx sia contro Rafa Jodar. Nei quarti ha invece faticato solamente per un set contro Tommy Paul, firmando una splendida rimonta e scrivendo sulla telecamera l'emblematica frase "Io non mollo mai". Certo di migliorare il proprio best ranking (sarà almeno numero 7), Cobolli partirà chiaramente sfavorito contro il francese, numero 21 ATP, che sta vivendo un gran momento di forma e nel 2026 ha sempre raggiunto almeno i quarti (a eccezione di Roma, quando si ritirò per infortunio al debutto) nei Masters 1000. In palio per entrambi la prima finale 1000 della carriera.