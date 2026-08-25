Bellucci-Darderi, secondo turno Atp 250 Winston Salem: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo l'eliminazione rimediata al debutto contro Rinky Hijikata al Masters 1000 di Cincinnati , Luciano Darderi è pronto a fare il suo esordio nell' Atp 250 di Winston Salem . Testa di serie numero due del tabellone, l'italo-argentino ha beneficiato di un bye per il primo turno, e inizierà la sua avventura nel derby con Mattia Bellucci . Il tennista lombardo ha superato al debutto Martin Landaluce riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-1.

Bellucci-Darderi, quando si gioca il match

L'incontro tra Mattia Bellucci e Luciano Darderi, valevole per il secondo turno dell'Atp 250 di Winston Salem, è in programma oggi, martedì 25 agosto, sullo Stadium Court a partire dalle ore 20:00.

I precedenti tra Bellucci e Darderi

Darderi ha vinto l'unico precedente disputato a livello di circuito maggiore: 6-4 6-2 agli ottavi di finale di Marrakech di quest'anno.

Bellucci-Darderi, dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'Atp 250 di Winston Salem. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Atp 250 Winston Salem, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 4.365 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 7.180 (13 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 12.210 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.380 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 37.020 (100 punti)

FINALE – $ 64.465 (165 punti)

VINCITORE – $ 112.420 (250 punti)