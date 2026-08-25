Cinà-Nardi, qualificazioni US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Derby azzurro di scena al primo turno delle qualificazioni degli US Open 2026. Federico Cinà e Luca Nardi inizieranno l'uno contro l'altro la loro avventura nel tabellone cadetto dell'ultimo Slam della stagione con l'obiettivo di conquistare un posto nel main draw.
Cinà-Nardi, quando si gioca il match
L'incontro tra Federico Cinà e Luca Nardi, valevole per il primo turno di qualificazioni degli US Open, è in programma oggi, martdì 25 agosto, come quarto e ultimo match dalle ore 17:00 sul Court 13.
I precedenti tra Cinà e Nardi
Tra i due giocatori non ci sono precedenti.
Cinà-Nardi, dove vederla in tv
La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Superennis come canale di riferimento per gli US Open. Gli incontri si potranno seguire anche su SuperTennis+, premendo la freccia verso l'alto sulle smart tv compatibili sul canale 64 del digitale terrestre, e sull'app, dove saranno disponibili anche il replay on demand e gli highlights.
Qualificazioni US Open, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 32.000
SECONDO TURNO – $ 44.000
TERZO TURNO – $ 66.000
QUALIFICAZIONE AL MAIN DRAW – $ 190.000 (Montepremi primo turno main draw)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS