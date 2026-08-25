Cinà-Nardi, qualificazioni US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sorteggio beffardo per i due giocatori azzurri che si giocheranno un posto nel secondo turno del tabellone cadetto dell'ultimo Slam stagionale

2 min

Pubblicato il 25.08.2026, 10:53

federico cinàLuca NardiUs Open

Derby azzurro di scena al primo turno delle qualificazioni degli US Open 2026. Federico Cinà e Luca Nardi inizieranno l'uno contro l'altro la loro avventura nel tabellone cadetto dell'ultimo Slam della stagione con l'obiettivo di conquistare un posto nel main draw. 

Cinà-Nardi, quando si gioca il match

L'incontro tra Federico Cinà e Luca Nardi, valevole per il primo turno di qualificazioni degli US Open, è in programma oggi, martdì 25 agosto, come quarto e ultimo match dalle ore 17:00 sul Court 13.

I precedenti tra Cinà e Nardi

Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

Cinà-Nardi, dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Superennis come canale di riferimento per gli US Open. Gli incontri si potranno seguire anche su SuperTennis+, premendo la freccia verso l'alto sulle smart tv compatibili sul canale 64 del digitale terrestre, e sull'app, dove saranno disponibili anche il replay on demand e gli highlights.

Qualificazioni US Open, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 32.000

SECONDO TURNO – $ 44.000

TERZO TURNO – $ 66.000

QUALIFICAZIONE AL MAIN DRAW – $ 190.000 (Montepremi primo turno main draw)

 

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