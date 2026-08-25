Cobolli/Bencic-Townsend/Zverev, primo turno doppio misto US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Ci sarà anche Flavio Cobolli tra i protagonisti del doppio misto degli US Open. Il tennista romano giocherà al fianco della svizzera numero 12 del mondo Belinda Bencic. La coppia, accreditata come quarta testa di serie del tabellone, farà il suo esordio contro il duo composto da Taylor Townsend e Alexander Zverev.
Cobolli/Bencic-Townsend/Zverev, quando si gioca il match
L'incontro tra Cobolli/Bencic e Townsend/Zverev, valevole per il primo turno di doppio misto degli US Open, è in programma oggi, martedì 25 agosto, sull'Arthur Ashe Stadium non prima delle ore 19:00.
I precedenti tra Cobolli/Bencic e Townsend/Zverev
Tra le due coppie non ci sono precedenti.
Cobolli/Bencic-Townsend/Zverev, dove vederla in tv
Il torneo di doppio misto dello US Open 2026 viene trasmesso in diretta in Italia in chiaro su SuperTennis, via satellite su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW e Sky Go.
Doppio misto US Open, il montepremi
PRIMO TURNO – $40.000 (€17.102)
QUARTI DI FINALE – $120.000 (€85.513)
SEMIFINALISTI – $250.000 (€171.026)
FINALISTI – $500.000 (€342.052)
VINCITORI – $1.000.000 (€855.130)
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