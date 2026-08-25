US Open, Cobolli/Bencic avanzano nel doppio misto: sconfitti Zverev/Townsend

Buona la prima per Flavio Cobolli e Belinda Bencic nel tabellone di doppio misto degli US Open. Le quarte teste di serie del tabellone hanno superato all'esordio Taylor Townsend e Alexander Zverev con il punteggio di 4-2 4-2 dopo 48 minuti di gioco. A decidere il primo set è stato il break arrivato nel terzo game, mentre nel secondo a fare la differenza è stato il servizio strappato nel quinto gioco che ha poi permesso a Flavio di chiudere la partita con il proprio turno di battuta. Già campioni a Indian Wells, l'azzurro e la svizzera attendono ai quarti di finale i vincitori della sfida tra Williams/Alcaraz e Routliffe/Glasspool.