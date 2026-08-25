Atp 250 Winston Salem, va a Darderi il derby con Bellucci
Luciano Darderi accede al terzo turno dell’Atp 250 di Winston Salem. L'azzurro, testa di serie numero due del tabellone, conferma l'ottimo momento sul cemento superando in rimonta il connazionale Mattia Bellucci con il punteggio di 2-6 6-4 6-2. Per Darderi si tratta dell’ottava vittoria stagionale sul veloce, suo record personale in un singolo anno. Prossimo ostacolo sarà l'olandese Botic van de Zandschulp. Per Bellucci rimane comunque una prestazione incoraggiante, avvalorata dal successo al primo turno contro Martin Landaluce.
Il riassunto del match
Il primo set si apre con uno scambio di break e un'imprevista pausa sul 1-1: la pallina non rimbalzava correttamente vicino alla linea di fondo. Segnalata l'anomalia da Bellucci e dal giudice di sedia, i tecnici sono intervenuti rapidamente per sistemare la superficie. Al rientro, Bellucci riesce ad imporre il proprio ritmo e fa suo il primo parziale vincendo 5 dei successivi 6 game. Sul 5-2 del primo set, Darderi sembra accusare un fastidio al ginocchio sinistro. L'italo-argentino appare condizionato e scarico, soprattutto al servizio, parendo sull'orlo del ritiro. Improvvisamente arriva però la reazione: Darderi alza il peso dei propri colpi e toglie l'iniziativa a Bellucci, il quale perde incisività e non sfrutta nessuna delle quattro palle del contro-break a disposizione. Nonostante un secondo breve stop, Darderi pareggia i conti sul 6-4. Nel terzo set emerge la tenuta atletica e caratteriale di Darderi. Subito il break sul 2-2, Bellucci perde lucidità e non trova più le contromisure di fronte alla regolarità dell'avversario.
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