Atp 250 Winston Salem, va a Darderi il derby con Bellucci

Il riassunto del match

Il primo set si apre con uno scambio di break e un'imprevista pausa sul 1-1: la pallina non rimbalzava correttamente vicino alla linea di fondo. Segnalata l'anomalia da Bellucci e dal giudice di sedia, i tecnici sono intervenuti rapidamente per sistemare la superficie. Al rientro, Bellucci riesce ad imporre il proprio ritmo e fa suo il primo parziale vincendo 5 dei successivi 6 game. Sul 5-2 del primo set, Darderi sembra accusare un fastidio al ginocchio sinistro. L'italo-argentino appare condizionato e scarico, soprattutto al servizio, parendo sull'orlo del ritiro. Improvvisamente arriva però la reazione: Darderi alza il peso dei propri colpi e toglie l'iniziativa a Bellucci, il quale perde incisività e non sfrutta nessuna delle quattro palle del contro-break a disposizione. Nonostante un secondo breve stop, Darderi pareggia i conti sul 6-4. Nel terzo set emerge la tenuta atletica e caratteriale di Darderi. Subito il break sul 2-2, Bellucci perde lucidità e non trova più le contromisure di fronte alla regolarità dell'avversario.